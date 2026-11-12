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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Непросто неприятный симптом: о чем сигнализирует сухость во рту

Недостаточное увлажнение слизистой приводит к нарушению микрофлоры и снижению местного иммунитета.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Сухость во рту – достаточно распространенное явление

Сухость во рту — довольно распространенное явление / © Фото из открытых источников

Наверное, каждому знакомо то странное чувство сухости во рту, которое влечет за собой значительный дискомфорт. Ксеростомия — это сигнал организма, который не следует игнорировать, поскольку снижение секреции слюнных желез оказывает непосредственное влияние на здоровье зубов и десен.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

Основные причины сухости во рту и горле

  • Прием медикаментов: более 500 видов лекарства (антигистаминные, антидепрессанты, препараты от давления) оказывают побочный эффект в виде ксеростомии

  • Обезвоживание: недостаточное потребление чистой воды в течение дня

  • Вредные привычки: курение и употребление алкоголя агрессивно высушивают слизистую

  • Стресс: во время нервного напряжения выработка слюны блокируется нервной системой

Что делать и как помочь

  • Пейте воду: небольшими глотками, но часто

  • Стимулируйте слюноотделение: жвачка без сахара или леденцы с ксилитолом хорошо работают

  • Просмотрите гигиену: используйте ополаскиватели без спирта, поскольку спирт еще сильнее высушивает ткани

  • Используйте увлажнители воздуха, соблюдайте показатели влажности в диапазоне 40–60%.

Если вы сталкиваетесь с одним или несколькими из этих симптомов, рекомендуется обратиться к врачу или стоматологу для оценки состояния и определения причины. Важно своевременно выявить и лечить сухость во рту, поскольку это может быть признаком других медицинских состояний и может привести к дополнительным осложнениям со здоровьем.

Раньше мы писали о том, почему появляются утренние отеки. Как можно их устранить и какие причины отечности читайте в новости.

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