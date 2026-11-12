Непросто неприятный симптом: о чем сигнализирует сухость во рту

Сухость во рту — довольно распространенное явление / © Фото из открытых источников

Реклама

Наверное, каждому знакомо то странное чувство сухости во рту, которое влечет за собой значительный дискомфорт. Ксеростомия — это сигнал организма, который не следует игнорировать, поскольку снижение секреции слюнных желез оказывает непосредственное влияние на здоровье зубов и десен.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

Реклама

Основные причины сухости во рту и горле

Прием медикаментов: более 500 видов лекарства (антигистаминные, антидепрессанты, препараты от давления) оказывают побочный эффект в виде ксеростомии

Обезвоживание: недостаточное потребление чистой воды в течение дня

Вредные привычки: курение и употребление алкоголя агрессивно высушивают слизистую

Стресс: во время нервного напряжения выработка слюны блокируется нервной системой

Что делать и как помочь

Пейте воду: небольшими глотками, но часто

Стимулируйте слюноотделение: жвачка без сахара или леденцы с ксилитолом хорошо работают

Просмотрите гигиену: используйте ополаскиватели без спирта, поскольку спирт еще сильнее высушивает ткани

Используйте увлажнители воздуха, соблюдайте показатели влажности в диапазоне 40–60%.

Если вы сталкиваетесь с одним или несколькими из этих симптомов, рекомендуется обратиться к врачу или стоматологу для оценки состояния и определения причины. Важно своевременно выявить и лечить сухость во рту, поскольку это может быть признаком других медицинских состояний и может привести к дополнительным осложнениям со здоровьем.

Реклама

Раньше мы писали о том, почему появляются утренние отеки. Как можно их устранить и какие причины отечности читайте в новости.

Новости партнеров

Новости партнеров