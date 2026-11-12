- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Непросто неприятный симптом: о чем сигнализирует сухость во рту
Недостаточное увлажнение слизистой приводит к нарушению микрофлоры и снижению местного иммунитета.
Наверное, каждому знакомо то странное чувство сухости во рту, которое влечет за собой значительный дискомфорт. Ксеростомия — это сигнал организма, который не следует игнорировать, поскольку снижение секреции слюнных желез оказывает непосредственное влияние на здоровье зубов и десен.
Об этом пишет издание egeszsegkalauz.
Основные причины сухости во рту и горле
Прием медикаментов: более 500 видов лекарства (антигистаминные, антидепрессанты, препараты от давления) оказывают побочный эффект в виде ксеростомии
Обезвоживание: недостаточное потребление чистой воды в течение дня
Вредные привычки: курение и употребление алкоголя агрессивно высушивают слизистую
Стресс: во время нервного напряжения выработка слюны блокируется нервной системой
Что делать и как помочь
Пейте воду: небольшими глотками, но часто
Стимулируйте слюноотделение: жвачка без сахара или леденцы с ксилитолом хорошо работают
Просмотрите гигиену: используйте ополаскиватели без спирта, поскольку спирт еще сильнее высушивает ткани
Используйте увлажнители воздуха, соблюдайте показатели влажности в диапазоне 40–60%.
Если вы сталкиваетесь с одним или несколькими из этих симптомов, рекомендуется обратиться к врачу или стоматологу для оценки состояния и определения причины. Важно своевременно выявить и лечить сухость во рту, поскольку это может быть признаком других медицинских состояний и может привести к дополнительным осложнениям со здоровьем.
Раньше мы писали о том, почему появляются утренние отеки. Как можно их устранить и какие причины отечности читайте в новости.