Несмотря на большие риски: львовские хирурги успешно провели сверхсложную операцию

Львовские врачи удалили на шее 15-летнего парня опухоль, которая могла задушить его или вызвать инсульт в любой момент.

Хирурги детской больницы Святого Николая успешно провели спасительную, но очень рискованную операцию. 15-летний юноша из Одессы и его родители доверились врачам, чтобы те удалили большую опухоль, расположенную вблизи очень важного сплетения сосудов и нервов.

О сверхсложном хирургическом вмешательстве сообщило Первое медицинское объединение Львова

"Пациент — Артем из Одессы. Когда началась большая война, парень с семьей уехал за границу. Родители стремились обезопасить сына от ракетных атак, однако на чужбине его подстерегала другая опасность — удар по здоровью", – говорится в сообщении в социальной сети Facebook.

Сообщается, что во время пребывания за границей Артем заметил на своей шее припухлость. За короткое время она увеличилась до размеров куриного яйца. После проведения УЗИ иностранные врачи заключили, что это может быть опухоль.

Артём вернулся в Одессу, где ему сделали МРТ и КТ. Результаты исследований подтвердили наличие опухоли, предварительно доброкачественной. Но самым большим вызовом для врачей стало опасное расположение новообразования. Опухоль находилась в окружении важных нервов и сосудов и давила на трахею.

В таком случае хирургическое вмешательство – большой риск. Но без операции парень непременно погиб бы. Потому семья приняла решение довериться профессионализму львовских хирургов.

“Когда хищник нападает на жертву, он всегда кусает в шею – там сосредоточены все жизненно важные сосуды и нервы. Опухоль у Артема находилась в пределах сосудисто-нервного пучка: его образуют сонная артерия, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв. Также шейное нервное сплетение. Если во время операции задеть что-либо из этого, возникнут серьезные осложнения и ребенок может погибнуть”, – рассказал о сложности операции медицинский директор Детской Больницы Святого Николая, хирург Александр Калинчук.

Когда наконец проводили последнее предоперационное обследование, подтвердившее доброкачественность опухоли, она уже успела вырасти до размера груши и ощутимо затрудняла дыхание юноше. Диаметр трахеи Артема сузился до 6 мм, в то время как в норме должен быть от 16 до 25 мм.

"Чтобы не повредить сосуды и сохранить жизненно необходимые нервы, Артема оперировали под микроскопом. Также наши хирурги задействовали специальные ультразвуковые ножницы – это оборудование самостоятельно подбирает необходимую температуру нагрева тканей и минимизирует кровопотерю", – рассказали врачи.

Операция длилась около трех часов. Команде детских хирургов львовской клиники удалось не задеть ни один нерв или сосуд и полностью удалить опасное новообразование.

Сообщается, что Артем полностью поправился и уже вернулся домой.

Артем из Одессы полностью поправился

Напомним, в Комплексном онкологическом центре Сильве хирурги удалили опухоль головного мозга профессиональному гитаристу Кристиану Нолену. Во время операции мужчина играл на гитаре.

Читайте главные новости дня: