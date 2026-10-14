Нет сил терпеть боль: 8 проверенных домашних способов облегчить симптомы геморроя

Облегчить симптомы геморроя можно в домашних условиях / © pixabay.com

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Геморрой — распространенная проблема, которая может сопровождаться зудом, болью, отеком и кровотечением во время испражнения. На появление симптомов влияют запоры, напряжение во время дефекации, длительное сиденье в туалете, беременность и возрастные изменения. В легких случаях геморроя облегчить дискомфорт помогают изменения в питании и уходе за собой, но иногда требуется лечение под наблюдением врача.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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1. Постепенно увеличивайте количество клетчатки

Один из важнейших шагов — сделать стул более мягким, чтобы во время посещения туалета не приходилось сильно напрягаться. Твердый кал и натуживание усиливают давление на геморроидальные узлы и могут усугублять симптомы.

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Клетчатка помогает удерживать воду в стуле и облегчает его прохождение по кишечнику. Ее источниками являются цельнозерновые крупы, овсянка, бобовые, овощи, фрукты, орехи и семена.

Взрослым обычно рекомендуется получать примерно 25–30 г клетчатки в сутки. Однако увеличивать ее количество лучше постепенно: резкий переход на богатый клетчаткой рацион может вызвать вздутие и дискомфорт в животе.

2. Пейте достаточно воды

Когда в рационе становится больше клетчатки, важно поддерживать достаточное потребление жидкости. Вода помогает сформировать более мягкий стул и может способствовать профилактике запоров.

Потребность в жидкости зависит от массы тела, физической активности, температуры окружающей среды и состояния здоровья. Для большинства здоровых взрослых регулярное питье воды — хорошая основа для поддержания нормального пищеварения.

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В то же время сама вода не всегда устраняет запор. Если проблема регулярно повторяется, следует пересмотреть питание, физическую активность и лекарства, которое человек принимает, а при необходимости обратиться к врачу.

3. Не напрягайтесь и не засиживайтесь в туалете

Длительное сиденье на унитазе, особенно со смартфоном в руках, может усиливать давление на сосуды в области прямой кишки. Если добавить к этому натужению, геморроидальные узлы могут отекать, а неприятные ощущения — усиливаться.

Лучше посещать туалет, когда возникает естественный позыв к стулу, и не пытаться долго тужиться, если ничего не выходит. В то же время постоянно откладывать поход в туалет тоже не стоит: это может способствовать запорам.

Некоторым людям помогает невысокая подставка под ноги, позволяющая удобнее расположиться во время дефекации. Главное — не напрягаться чрезмерно и не проводить в туалете лишнее время.

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4. Попробуйте теплую сидячую ванночку

Теплая сидячая ванночка может временно облегчить боль, зуд и чувство напряжения в области анального отверстия. Для этого достаточно чистой воды при комфортной температуре — она не должна быть горячей.

Процедура может занять около 10–15 минут. При необходимости ее повторяют несколько раз в день, в частности после стула.

Добавлять в воду ароматизированные средства, концентрированные антисептики или смеси домашнего приготовления не требуется. Они могут раздражать чувствительную кожу.

Важно помнить: ванночка помогает снизить дискомфорт, но не устраняет увеличенные геморроидальные узлы. Если симптомы не проходят, домашних процедур может быть недостаточно.

5. Приложите холодный компресс к отечному участку

Если внешний геморрой сопровождается отеком и болезненностью, кратковременное охлаждение может снизить неприятные ощущения.

Холод приводит к сужению поверхностных сосудов и временно ослабляет болевую чувствительность. Однако лед или замороженный пакет нельзя прикладывать непосредственно к коже — их нужно завернуть в чистую мягкую ткань.

Если холод усиливает боль или вызывает раздражение, процедуру следует прекратить. А внезапная сильная боль вместе с твердым болезненным узлом у анального отверстия — повод обратиться к врачу, поскольку это может являться признаком тромбоза наружного геморроидального узла.

6. Соблюдайте деликатную гигиену

Из-за геморроя кожа вокруг анального отверстия может стать особенно чувствительной. Грубая туалетная бумага, интенсивное вытирание и ароматизированные средства способны усилить зуд и раздражение.

После стула можно осторожно промыть участок теплой водой, а затем промокнуть мягким полотенцем или бумагой, не растирая кожу.

Следует избегать влажных салфеток со спиртом или ароматизаторами, а также агрессивных моющих средств. Слишком частое мытье с мылом и сильное трение тоже могут повреждать естественный защитный барьер кожи.

7. Больше двигайтесь и почаще вставайте из-за стола

Регулярная физическая активность способствует нормальной работе кишечника и помогает предотвращать запоры. Для этого не обязательно заниматься интенсивным спортом: обычные прогулки в течение дня тоже полезны.

Людям, работающим сидя, следует регулярно вставать, немного ходить и прерывать длительные периоды неподвижности.

В то же время при обострении болезненного геморроя лучше временно ограничить нагрузки, усиливающие симптомы. В частности, осторожности требует подъем очень тяжелых предметов и упражнений, во время которых человек сильно напрягается и задерживает дыхание.

8. Используйте аптечные средства осторожно

В аптеках продают кремы, мази и ректальные суппозитории, которые могут временно облегчать симптомы геморроя. Одни средства содержат местные анестетики для уменьшения боли и зуда, другие защищают кожу или помогают снизить раздражение.

Отдельные препараты содержат кортикостероиды, которые могут снизить воспаление. Однако такие средства не следует применять длительно без рекомендации врача: длительное использование может повреждать чувствительную кожу в этом участке.

Выбор препарата зависит от того, идет ли речь о внутреннем или внешнем геморрое, какие именно симптомы беспокоят и есть ли сопутствующие заболевания. Во время беременности и грудного вскармливания выбор средств особенно важно согласовать с врачом или фармацевтом.

Большинство местных препаратов облегчают симптомы, но не обязательно устраняют причину проблемы.

Каких домашних методов лучше избегать

В интернете можно найти немало советов, обещающих быстро избавить от геморроя. Однако не все домашние методы неопасны.

Не следует наносить на геморроидальные узлы концентрированный уксус, лимонный сок, чеснок или эфирные масла. Такие вещества могут вызвать сильное жжение, раздражение и даже химические повреждения кожи.

Опасно также самостоятельно прокалывать, разрезать или пытаться выдавить болезненный узел. Это может привести к кровотечению, инфицированию и дополнительному повреждению тканей.

Когда нужно обратиться к врачу

Если легкие симптомы не проходят примерно за неделю домашнего ухода, регулярно возвращаются или усиливаются, следует обратиться к семейному врачу или проктологу.

Особенно важно не игнорировать кровотечение из прямой кишки. Ярко-красная кровь может быть симптомом геморроя, однако ее появление также вызывают анальная трещина, воспалительные заболевания кишечника, полипы и другие болезни.

Внезапная сильная боль и отек нуждаются в своевременном медицинском осмотре. Если кровотечение обильное, появляются головокружение, предобморочное состояние, черный дегтевидный стул или выраженное ухудшение самочувствия, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Сочетание температуры с сильной болью в области анального отверстия также не следует списывать на геморрой.

Если изменения питания, гигиены и местные препараты не помогают, врач может предложить другие методы лечения. В зависимости от вида и степени геморроя это могут быть амбулаторные процедуры, например перевязка узла резиновым кольцом, или хирургическое вмешательство.

Что еще важно знать о здоровье кишечника

Напомним, что клетчатку можно получать не только из каш и цельнозернового хлеба. Ягоды, фрукты, бобовые, орехи и семена также помогают разнообразить рацион и поддерживать регулярный стул. Например, малина и ежевика содержат много пищевых волокон, а чернослив часто добавляют в меню для поддержания пищеварения. Количество клетчатки в рационе лучше увеличивать постепенно во избежание вздутия и дискомфорта.

У некоторых женщин риск геморроя возрастает во время беременности и после родов. На это могут влиять давление со стороны матки, гормональные изменения, запоры и потуги во время родов. В этот период особенно важно поддерживать нормальный стул, пить достаточно жидкости и согласовывать лечение с врачом, ведь не все препараты подходят беременным и кормящим грудью.

В то же время кровь в стуле не всегда означает геморрой. Если она сопровождается стойким изменением характера дефекации, длительным вздутием или болью в животе, непонятной потерей веса или необычной усталостью, требуется тщательное обследование. Такие симптомы могут иметь разные причины, но иногда они сигнализируют о серьезных заболеваниях кишечника. Особенно важно не откладывать консультацию, если симптомы повторяются или усугубляются.

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