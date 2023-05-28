Нетипичные признаки инфаркта: не упустите зубную боль как малоизвестный симптом болезни

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин смертности в мире. Треть смертей – следствие инфаркта или инсульта. Как утверждают медики, почти половина инфарктов являются незаметными, "тихими", их симптомы нетипичны и на них, как правило, не обращают внимания.

Скрытый инфаркт распознать очень сложно, поскольку он не обладает классическими признаками сердечно-сосудистых проблем. Инфаркт – такая коварная штука, что может начинаться с признаков, которые никак не будут указывать на проблемы с сердцем.

Среди нетипичных признаков инфаркта:

Холодный пот . Иногда потливость – единственный симптом инфаркта миокарда, недаром эту форму называют еще безмолвным инфарктом. Пациент не испытывает абсолютно никакого дискомфорта, не говоря уже о сильной боли в области сердца. Чаще такая форма инфаркта встречается у пожилых людей и больных сахарным диабетом. Пот не связан с физическим переутомлением, всегда обильный, буквально стекающий ручьем, холодный и липкий.

. Иногда потливость – единственный симптом инфаркта миокарда, недаром эту форму называют еще безмолвным инфарктом. Пациент не испытывает абсолютно никакого дискомфорта, не говоря уже о сильной боли в области сердца. Чаще такая форма инфаркта встречается у пожилых людей и больных сахарным диабетом. Пот не связан с физическим переутомлением, всегда обильный, буквально стекающий ручьем, холодный и липкий. Тошнота, рвота и изжога. В некоторых случаях инфаркт маскируется под пищевое отравление. Может быть приступ тошноты и рвоты. Иногда сама боль при инфаркте похожа на изжогу.

В некоторых случаях инфаркт маскируется под пищевое отравление. Может быть приступ тошноты и рвоты. Иногда сама боль при инфаркте похожа на изжогу. Одышка, подобная астматической. Возникает резкая одышка, что очень похоже на бронхиальную астму в стадии обострения.

подобная астматической. Возникает резкая одышка, что очень похоже на бронхиальную астму в стадии обострения. Головокружение и головные боли. В некоторых ситуациях эти два симптома могут являться единственными признаками острого инфаркта миокарда.

В некоторых ситуациях эти два симптома могут являться единственными признаками острого инфаркта миокарда. Сильная усталость. Не просто снижение работоспособности, а беспричинная усталость, что проявляет себя невозможностью делать обычные бытовые вещи. Это состояние может сопровождаться потливостью, страхом смерти, незначительной одышкой, неинтенсивными болями и чувством тяжести в грудной клетке.

Не просто снижение работоспособности, а беспричинная усталость, что проявляет себя невозможностью делать обычные бытовые вещи. Это состояние может сопровождаться потливостью, страхом смерти, незначительной одышкой, неинтенсивными болями и чувством тяжести в грудной клетке. Нетипичная локализация боли. Боли в груди, в области сердца, нет, зато есть другие нетипичные приступы боли. Она может локализоваться в левой руке, левом мизинце, в шее (чаще с левой стороны, но может быть и справа), в нижней челюсти, в левой лопатке, имитируя приступ остеохондроза.

Малоизвестный симптом инфаркта – зубная боль

Одним из нетипичных признаков яаляется и боль в челюсти. Она может быть легкой или короткой, вызывая небольшой дискомфорт. Однако пациенты неоднократно заявляли, что в преддверии сердечного приступа у них было ощущение давления или сдавливания в челюсти. Такая боль иногда может походить на зубную и быть даже более резкой. Этот симптом встречается чаще у женщин, которые испытывают при инфаркте и боль в груди.

Даже если периодическая боль в челюсти не сопровождается другими симптомами, консультация врача все равно необходима, потому что такая боль может указывать и на другие заболевания, такие, например, как артрит.

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