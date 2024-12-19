Неудачные инъекции в пенис: как 70-летний мужчина выиграл самую большую медицинскую компенсацию

Он получил $412 000 000 после того, как "инвазивные" инъекции разрушили его половой орган.

Мужчина из Нью-Мексико получил, как полагают, самую большую в истории выплату за медицинскую халатность после того, как врачи сделали ему серию инъекций в половой член.

Об этом сообщает Metro.

Неназванному пациенту присудили более $412 000 000 от медицинского центра NuMale после того, как серия "инвазивных уколов от эректильной дисфункции" нанесла ему необратимый ущерб.

Присяжные в Нью-Мексико приняли решение присудить ему рекордную сумму возмещения, после того как решили, что 70-летний истец стал жертвой мошенничества.

В 2017 году тогда еще 66-летний мужчина обратился в клинику в Вайоминге в поисках помощи для снятия усталости и похудения.

В свою очередь клинику, которая утверждала, что оказывает "заботливую помощь с самыми современными методами лечения эректильной дисфункции, заместительной терапии тестостероном, преждевременной эякуляции и восстановления волос", обвинили в том, что она поставила ему неправильный диагноз и без необходимости сделала "инвазивные уколы от эректильной дисфункции".

Адвокаты утверждали, что клиент прошел многочисленные курсы медикаментозного лечения и процедур, прежде чем его прооперировал неквалифицированный помощник врача.

В своем заявлении адвокаты отметили, что беспрецедентный приговор посылает мощный сигнал о том, что "медицинские работники не могут давать приоритет прибыли над благополучием пациентов, не будучи привлечены к ответственности".

Лори Бенко, один из адвокатов мужчины, добавил: "Это является национальным рекордом, и это справедливо, потому что я не думаю, что лицензированные специалисты могут обманывать пациентов ради денег. Это вопиющее нарушение их фидуциарных обязанностей. Это злоупотребление доверием, и всякий раз, когда кто-то надевает белый халат, он не должен иметь права так поступать".

В своем заявлении NuMale Medical заявила, что ее приоритетом является оказание помощи пациентам, добавив: "Хотя мы уважаем судебный процесс, из-за судебных разбирательств пока что мы не можем комментировать конкретные детали дела".

Напомним, мужчина дожил до 78 лет, так и не узнав, что у него на самом деле три пениса. Его особенность обнаружили студенты-медики, когда он пожертвовал свое тело науке после смерти.

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