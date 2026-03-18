"Неважный" орган оказался необходимым для борьбы с раком

Томография легких

Тимус, который является центральным органом иммунной системы и отвечает за созревание, дифференциацию и «обучение» Т-лимфоцитов (клеток-защитников), с возрастом значительно уменьшается. Поэтому до сих пор его считали важным только для детского иммунитета. Но оказалось, что тимус участвует в регуляции работы иммунной системы и во взрослом возрасте и даже помогает бороться с раком.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале Nature.

Ученые проанализировали компьютерную томографию 1200 пациентов с раком легких после иммунотерапии. Как оказалось, люди со здоровым тимусом имели на 37 процентов более низкий риск дальнейшего распространения рака и на 44 процента более низкий риск смерти.

Еще одно исследование провели на двух выборках: 25 тысячах участников программы скрининга рака легких и 2500 здоровых добровольцев.

Им проводили компьютерную томографию грудной клетки, где расположен тимус, а затем по размеру, форме и внутреннему строению этого «неважного» органа ученые оценивали его здоровье.

Люди со здоровым тимусом имели на 63 процента более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 36 процентов более низкий риск появления рака легких.

Исследователи предполагают, что даже во взрослом возрасте тимус играет важную роль в создании и «обучении» иммунных клеток Т-лимфоцитов, которые обеспечивают прицельный ответ на инфекции и опухоли.

Однако вредные привычки и нездоровый образ жизни ухудшают состояние тимуса во взрослом возрасте. Это может уменьшать способность организма противостоять раку и болезням.

Напомним, еще несколько десятилетий назад онкологические заболевания считались проблемой старшего возраста. Но сегодня все больше людей до 50 лет слышат этот диагноз.