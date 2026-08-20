Невидимая болезнь: почему мозг внезапно начинает атаковать тело и вызывает настоящий паралич

Идеальные анализы мозга не гарантируют здоровье / © iStock

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Миллионы людей по всему миру внезапно теряют способность ходить и дерутся в жутких судорогах , но обследование не выявляет нарушений, которые могли бы вызвать паралич. Врачи часто считают эти страдания симуляцией и отправляют таких пациентов в психиатры. Однако нейробиологи наконец-то забили тревогу и раскрыли ужасную правду: невидимый системный сбой в коммуникации мозга может в любой момент привести к неожиданному параличу абсолютно здорового человека, превратив его собственное тело в ловушку.

Об этом пишет Daily Mail.

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Почему идеальные анализы не гарантируют здоровье

Люди с функциональным неврологическим расстройством (ФНС) часто оказываются в тупике, поскольку их электроэнцефалограммы и стандартные сканирования мозга не показывают никаких патологий. Несмотря на полное отсутствие видимых физических повреждений нервной системы, такие пациенты могут страдать от внезапного паралича, проблем с балансом, сильного тремора и диссоциативных судорог, которые оставляют их истощенными на несколько дней.

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Нейробиологи объясняют этот парадокс теорией «прогностической обработки», доказывающей, что мозг не просто реагирует на мир, а постоянно создает прогнозы на основе прошлого опыта. Если человек пережил серьезную травму, болезнь или сильный стресс, мозг может сильно полагаться на устаревшие ощущения опасности, игнорируя новую информацию и провоцируя реальные физические сбои в теле.

Историческая стигма и путь к выздоровлению

В течение прошлого века это состояние ошибочно называли «истерией» или «конверсионным расстройством», а его симптомы в большинстве своем безосновательно приписывали эмоциональному состоянию женщин. Из-за этого исторического шлейфа современные пациенты часто становятся заложниками «медицинского пинг-понга», когда психиатры отправляют их к неврологам через физические проявления, а те возвращают обратно через идеальные результаты анализов.

Специалисты отмечают, что уровень смертности среди людей с ФНС более чем вдвое превышает средний показатель по популяции, поэтому болезнь нуждается в серьезном мультидисциплинарном подходе. Физиотерапия, психотерапия и логопедия помогают мозгу усвоить новые здоровые паттерны, однако первым шагом к выздоровлению является безусловное доверие врача к своему пациенту.

«Возможно, медицинское сообщество все это время неправильно понимало значение фразы „это все в вашей голове“. Хотя каждое движение, ощущения и эмоция начинаются с мозга, это не делает симптомы вымышленными – это делает их неврологическими», – отмечает автор статьи Маккензи Мур.

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Напомним, мужчина думал, что потянул мышцу, и чуть не умер . Из-за кровоизлияния в позвоночнике его парализовало за считанные часы.

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