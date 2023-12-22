Незрячий с рождения мужчина ответил, что он "видит" – видео

Незрячий мужчина ответил на вопрос, что он "видит".

Томми Эдисон не видит с рождения и рассказывает в Сети о своем опыте, чтобы помочь другим лучше понять, через что он и другие проходят каждый день.

Но всегда есть одна вещь, которую у него всегда спрашивают люди. Они желают знать, что он видит – цвет, похожий на статику на экране телевизора, или просто ничего.

В своем видео на TikTok он объяснил: "Люди в Интернете спрашивают меня, что видят незрячие? Люди спрашивали меня об этом всю мою жизнь. Нет, я не вижу ничего. Это пятичасовой разговор. Люди часто говорят о зрении типа: "Ну, тогда вы должны видеть черное". Нет, потому что нужно увидеть, чтобы понять, что такое черный цвет. Поэтому я не вижу черное. Это просто ничего".

Относительно особенностей "ничего" Томми объясняет это так, будто оно не имеет цвета, но он видит присутствие "света или тьмы" в комнате. Но это все.

Напомним, 100-летний диетолог дал простые советы по диете, которые помогут продлить жизнь. Он подчеркнул, что хорошее питание важно для долголетия.

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