В каких цитрусовых больше всего витамина С / © Pexels

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Цитрусовые особенно популярны зимой, ведь они являются источником витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Однако апельсины, мандарины, грейпфруты и помело имеют разный питательный состав, а употребление некоторых из них вместе с лекарствами может даже навредить здоровью.

Об этом пишет венгерское издание EgészségKalauz.

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Помело

Среди четырёх популярных цитрусовых именно помело отличается самым высоким средним содержанием витамина С. В 100 граммах его мякоти содержится около 61 мг этого витамина, что составляет более трёх четвертей референтной суточной нормы для взрослых, принятой в ЕС.

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Витамин С, которым богат помело, необходим для образования коллагена, нормальной работы иммунной системы и усвоения железа из растительной пищи. Кроме того, этот фрукт содержит калий и флавоноиды, потенциальные антиоксидантные и противовоспалительные свойства которых изучают ученые.

Кроме того, в 100 граммах помело содержится всего 38 ккал, поэтому его можно включать в рацион во время похудения. При этом следует учитывать размер порции, ведь мякоть крупного плода может весить несколько сотен граммов.

Грейпфрут

Особую ценность грейпфрута представляет пектин — растворимая клетчатка, достаточное потребление которой может способствовать регулированию уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживать здоровье кишечника.

Красные сорта грейпфрута также содержат ликопин — антиоксидант, который придает характерный цвет и помидорам.

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Вопреки распространенному мнению, грейпфрут не содержит веществ, которые сами по себе ускоряют сжигание жира. В то же время благодаря высокому содержанию воды и низкой калорийности — около 42 ккал на 100 граммов розового или красного грейпфрута — его можно включать в рацион во время похудения.

Апельсин

Апельсины являются источником не только витамина С, но и калия, кальция, фолатов и клетчатки. В 100 граммах фрукта содержится около 53 мг витамина С и 2,4 грамма пищевых волокон.

Особое внимание исследователей привлекает гесперидин — растительное соединение, потенциальное влияние которого на работу кровеносных сосудов, артериальное давление и воспалительные процессы продолжают изучать.

Не стоит также тщательно очищать апельсин от белых волокон под кожурой, ведь они содержат клетчатку и ценные растительные вещества.

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Мандарин

Хотя мандарины, как правило, содержат меньше витамина С, чем апельсины и помело, они являются источником ценного каротиноида — бета-криптоксантина.

Организм способен частично преобразовывать его в витамин А, необходимый для поддержания нормального зрения, здоровья кожи, слизистых оболочек и работы иммунной системы.

В то же время среди четырёх рассмотренных цитрусовых мандарины отличаются относительно высоким содержанием природного сахара. Поэтому людям с диабетом и инсулинорезистентностью следует особенно внимательно следить за размером порций.

В каких цитрусовых больше всего витамина С

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), среднее содержание витамина С в 100 граммах сырой мякоти составляет:

помело — 61 мг;

апельсин — 53 мг;

грейпфрут — 31 мг;

мандарин — 27 мг.

Однако эти показатели могут варьироваться в зависимости от сорта, степени зрелости фруктов, условий выращивания и продолжительности хранения.

Стоит также помнить, что достаточное потребление витамина С поддерживает нормальную работу иммунной системы, однако само по себе не предотвращает простуду или грипп.

Какие цитрусовые нельзя сочетать с лекарствами

Особенно осторожно с грейпфрутом и помело следует быть людям, принимающим определенные лекарства. Вещества, содержащиеся в этих фруктах, могут влиять на расщепление и всасывание некоторых лекарственных веществ, повышая их концентрацию в крови или снижая эффективность препаратов.

В частности, речь идет о некоторых препаратах для снижения уровня холестерина, артериального давления, лечения нарушений сердечного ритма и подавления иммунной системы.

Даже перерыв в несколько часов между приемом лекарств и употреблением фруктов не всегда помогает избежать нежелательного взаимодействия.

Сладкие апельсины и мандарины, как правило, не вызывают такого взаимодействия. Однако апельсиновый сок может препятствовать всасыванию некоторых препаратов, в частности антигистаминного средства фексофенадина. Поэтому следует внимательно читать инструкцию к лекарствам и при необходимости консультироваться с фармацевтом.

Как правильно употреблять цитрусовые и кому следует проявлять осторожность

Цельные фрукты, как правило, полезнее свежевыжатых соков. При приготовлении напитка теряется значительная часть клетчатки, тогда как большая часть природного сахара остается. Кроме того, целые фрукты лучше насыщают, а углеводы из них усваиваются медленнее.

Людям с диабетом и инсулинорезистентностью особенно важно учитывать размер порций. Например, большая порция помело может содержать больше углеводов, чем небольшой апельсин или мандарин.

У некоторых людей, страдающих рефлюксной болезнью, цитрусовые могут усиливать изжогу. Однако полностью отказываться от этих фруктов не обязательно — всё зависит от индивидуальной переносимости и количества съеденного.

Корректировать количество цитрусовых в рационе также может потребоваться при определенных заболеваниях почек, при которых необходимо ограничить потребление калия.

Кроме того, частое употребление кислых фруктов может повредить зубную эмаль. Поэтому после их употребления рекомендуется прополоскать рот водой, а зубы чистить не раньше, чем через 30 минут.

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