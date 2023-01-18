Ни в коем случае не ешьте: как понять, что шампиньоны уже испортились

Шампиньоны украинцы используют для приготовления большого количества блюд. Эти грибы могут долго храниться и не портиться. Однако даже у шампиньонов есть срок годности. Как понять, что перед вами испорчены шампиньоны — читайте в материале ТСН.ua.

Это укажут пять основных моментов и именно на них лучше обращать внимание в супермаркете, когда решили приобрести шампиньоны.

Запах

Шампиньоны, как и любые грибы, отличаются особым "грибным" запахом, который трудно спутать с другим. Однако ярко выраженный запах можно ощутить только в том случае, если перед вами свежий продукт. Не стоит покупать шампиньоны, если они пахнут химией, гнилью, подвальной влагой или имеют другой нехарактерный запах. Можно получить серьезные проблемы со здоровьем.

Налет

Если на шляпке шампиньона появился липкий налет, это означает, что такие грибы следует сразу выбросить в помойку. Даже если вы только что разморозили такой продукт, употреблять его в пищу не стоит.

Шляпка

Свежие грибы отличаются сухой, приятной на ощупь шляпкой, которая имеет однородный цвет. Шампиньоны чаще всего белые или кремовые, в зависимости от вида. Если на нем появляется блеск — значит, начался процесс разложения. Остановить его нельзя даже при высокой температуре, поэтому лучше такие грибы не есть.

Пятна

Даже самые маленькие пятна, которых в идеале не должно быть на грибах, является верным знаком того, что продукт лучше не употреблять в пищу. А еще важным признаком непригодности для приготовления шампиньонов является плоская шляпка. Поэтому следует обращать на это внимание.

Упругость

Обычно грибы в меру упругие и жесткие. Если такой гриб попытаться надломить и вы увидите, что он внутри белого цвета – смело готовьте что-нибудь вкусненькое. Если серединка шампиньона темная, даже если сверху она выглядит свежей, ее нельзя есть.