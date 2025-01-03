Ни в коем случае не пейте кофе и чай из таких чашек, и вот почему

Эксперты рекомендуют обращать внимание на материал и цвет чашки перед употреблением горячих напитков.

Наверное, немногие знают, но выбор цвета чашки имеет крайне важное значение, об этом пишет Ukr.Media. Эксперты по безопасности питания рекомендуют не пить кофе и чай из красных и оранжевых чашек.

Дело в том, что глазурь красного и оранжевого цвета содержит свинец. Он может попасть вместе с напитком в организм. Поэтому лучше выбирать керамические и стеклянные чашки без свинцовой глазури.

Также не следует пользоваться пластиковыми и алюминиевыми чашками, они могут быть крайне опасны для здоровья.

А еще учёные доказали, что цвет чашки влияет на восприятие вкуса напитков. Исследования показали, что кофе в белой чашке кажется на вкус менее сладким, чем кофе из голубой или прозрачной чашки.

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