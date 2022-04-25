Никто не должен умирать от болезней, которые можно предотвратить: в мире проходит неделя иммунизации

Никто не должен умирать от болезней, которые можно предотвратить: в мире проходит неделя иммунизации

В условиях военного положения иммунизация – едва ли не самый эффективный метод обезопасить себя и своих детей от тяжелых заболеваний и их последствий.

Здоровье украинцев остается важнейшим приоритетом страны, и соблюдение календаря прививок не исключение.

Об этом напоминают в Центре общественного здоровья.

"С тех пор как 220 лет назад была изобретена первая современная вакцина, прививки уже спасли жизнь многих поколений, будут спасать и будущие. 24 апреля 2022 года стартовала Всемирная неделя иммунизации. Его цель напомнить о важности прививок для защиты от болезней людей всех возрастов", — сообщают в Центре.

Из-за войны России против Украины медицинская система сосредоточена на помощи бойцам Вооруженных сил и тем гражданским жителям, которые пострадали в результате обстрелов вражеских войск. Поэтому, чтобы уменьшить нагрузку на наших врачей, каждому важно внимательнее относиться к своему здоровью, профилактике болезней, в том числе с помощью прививок.

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"Если вы сейчас находитесь в безопасном месте — выехали из регионов, где ведутся активные боевые действия, в более безопасные или за границу — наверстайте пропущенные прививки по возрасту, не только для детей, но и для себя. Для беженцев и переселенцев Минздрава совместно с Центром общественного здоровье разработали рекомендации, как получить данные о проведенных прививках", — призвали медики.

Прерывание плановой вакцинации – согласно национальному календарю профилактических прививок – даже на короткий период, повышает вероятность вспышек инфекций и заболеваний, которые предупреждает вакцинация.

Какие прививки нужно сделать в детском и взрослом возрасте

В Украине все дети должны обязательно получить прививку против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Эти вакцины безвозмездные, ведь их закупают за государственный счет.

Для всех взрослых нужно каждые десять лет возобновлять прививки от дифтерии и столбняка. В период военного положения этот вопрос чрезвычайно актуален для сохранения здоровья военнослужащих, а также и гражданского населения.

Важно сделать и дополнительные прививки с учетом эпидсезона против гриппа и COVID-19. Если у вас уже две дозы, то позаботьтесь о бустерной или дополнительной.

"Вакцинация — единственный способ защититься от потенциально смертельных недугов и возможность избежать дополнительных нагрузок и на здоровье граждан, и на систему здравоохранения в целом. Ежегодно вакцинация спасает 2-3 млн человек во всем мире от опасных заболеваний и ежегодно предотвращает 1, 5 млн летальных исходов вследствие инфекционных болезней", — напоминают медики.

Сегодня в условиях войны иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев — всех вместе и каждого в частности зависит от уровня охвата прививками в стране.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.