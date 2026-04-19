Низкое артериальное давление имеет еще большее значение для здоровья, чем считалось ранее — ученые

Артериальное давление

Новое научное исследование показало, что поддержание низкого АД может играть ключевую роль в сохранении длительной и здоровой жизни, снижая риски серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет Science Daily.

Среди типичных симптомов проблем с давлением – головокружение, обморок, затуманивание зрения, тошнота, усталость, спутанность сознания и ускоренное сердцебиение. Эти состояния могут оказывать существенное влияние на качество жизни.

Исследователи при поддержке Национального научного фонда и Национального института неврологических расстройств и инсульта проанализировали данные масштабных исследований, в частности Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES), а также другие научные работы, чтобы оценить эффективность лечения гипертонии.

В рамках анализа ученые сравнили потенциальные преимущества предотвращения сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты, с возможными рисками, связанными с приемом соответствующих препаратов.

Результаты показали, что поддержание артериального систолического давления на уровне ниже 120 мм рт. ст. может существенно снизить риск развития сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта.

«Это исследование должно придать пациентам с высоким сердечно-сосудистым риском и их врачам большей уверенности в достижении целевых показателей интенсивной терапии артериального давления», — прокомментировала доктор наук Карен Смит, научная сотрудница отделения ортопедической хирургии больницы «Бригэм-энд-Вуменс».

Она добавила: «Наши результаты говорят о том, что интенсивное лечение с целевым показателем <120 мм рт. ст. предотвращает большее количество сердечно-сосудистых событий и экономически выгодно, и это справедливо даже в случаях, когда измерения не являются идеальными».

В то же время исследовательница подчеркнула, что такие подходы подходят не всем пациентам.

«Наши результаты касаются экономической эффективности интенсивного лечения на уровне популяции. Однако, учитывая дополнительный риск побочных эффектов, связанных с гипотензивными препаратами, интенсивное лечение не будет оптимальным для всех пациентов. Пациенты и врачи должны совместно определять соответствующую интенсивность медикаментозного лечения исходя из предпочтений пациента», — отметила она.

Эти выводы появились на фоне популяризации темы сердечно-сосудистого здоровья медиа. В частности, врач Джереми Лондон в своем видео на YouTube назвал три основные причины преждевременной смерти, которых можно избежать: курение, неправильное питание и высокое артериальное давление.

По его словам, гипертония является «тихим убийцей». Даже если человек не подозревает о проблеме, это не значит, что он не влияет на организм. Повышенное давление может повреждать сердце, мозг и почки.

«Хорошая новость состоит в том, что его можно легко контролировать с помощью образа жизни, диеты, управления стрессом и, при необходимости, лекарства», — отметил врач. "Будьте проактивными, а не реактивными", - призвал он.

