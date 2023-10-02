Нобелевскую премию по медицине в 2023 году получили ученые, разработавшие вакцины против Covid-19

Технологию сейчас исследуют на возможность создания вакцин и лекарств против других заболеваний.

Нобелевскую премию по медицине в 2023 году получили ученые, разработавшие технологию преодоления коронавирусной инфекции.

Об этом пишет издание BBC Украина.

Как отмечается, премию по физиологии и медицине присудили ученым Каталине Карико и Дрю Вайсману, разработавшим технологию, благодаря которым впоследствии были созданы мРНК-вакцины против коронавирусной инфекции.

"Именно эти ученые из Университета Пенсильвании предложили теорию, которая лежит в основе мРНК-вакцины. Во время пандемии Covid на технологии мРНК базировались вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Работу ученых сочли неоценимой в условиях, когда мир пережил страшную эпидемию Covid-19, и существует большая угроза других эпидемий", — пишет издание со ссылкой на решение в Нобелевском комитете.

Что интересно, в 2021 году ученые Карико и Вайсман получили премию Ласкера – главную американскую премию за биомедицинские исследования. До пандемии Covid-19 технология была экспериментальной, однако впоследствии она получила достаточное подтверждение для того, чтобы вакцины на ее основе смогли сделать себе миллионы людей во всем мире.

Технологию мРНК сейчас исследуют возможность создания вакцин и лекарств против других заболеваний.

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