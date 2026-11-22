Ночная боль в животе / © Pexels

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После тяжелого ужина или стрессового дня дискомфорт в желудке, вздутие или внезапные позывы в туалет могут удивлять не так сильно, как моменты ночью, когда вы просыпаетесь от боли в желудке. Такие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать, ведь они могут свидетельствовать об опухоли.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Когда пищеварительная система не дает спать: какие сигналы организма нельзя игнорировать

Если спазмы, тошнота или безудержная диарея вырывают вас из глубокого сна, речь идет о тревожном сигнале организма. Как объясняет профессор-гастроэнтеролог, доктор Баха Мошири, к ночным болям в желудке и проблемам с пищеварением нужно относиться крайне серьезно.

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Ночью моторика кишечника естественно замедляется, а внутренние органы переходят в режим отдыха. Это подтверждают и выводы исследования, опубликованного в Journal of Clinical Gastroenterology: у людей с хронической диареей именно ночные приступы гораздо чаще свидетельствуют о конкретном поражении органов, а не о временном сбое.

Если позывы в туалету регулярно пробуждают человека ночью, причиной нередко оказываются воспалительные патологии кишечника — в частности, болезнь Крона или язвенный колит, инфекции, пищевые отравления или даже опухоли толстой кишки.

На какие симптомы нужно обращать внимание

Ночные пробуждения редко бывают единственным проявлением. В медицинской практике выделяют так называемые «красные флажки» — опасные признаки, которые нельзя оставлять без внимания.

Беспричинная потеря веса. Если рацион и нагрузка без изменений, а вес начал стремительно снижаться, это повод срочно обратиться к врачу. Внезапное похудение более чем на 10% массы тела может быть следствием серьезных метаболических сбоев или онкологии. Кровь в стулах. Не стоит путать этот симптом с геморроем без консультации врача. Резкое изменение привычного ритма пищеварения. В Американском онкологическом обществе обращают внимание на то, что внезапный сбой в работе кишечника является не менее тревожным маркером.

Обязательно пройти обследование нужно в трех ситуациях: если водянистая или жидкая диарея не проходит дольше 5–7 дней. Или же к врачу нужно обратиться в случае, если расстройство сопровождается постоянными спазмами внизу живота, ноющей болью или исчезновением аппетита. Поводом к консультации врача также являются проблемы с глотанием.

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На какие еще болезни может указывать ночное пробуждение из-за желудка

Возможными причинами ночной диареи могут быть воспалительные заболевания кишечника. При болезни Крона и язвенном колите воспаленная слизистая провоцирует позывы к дефекации независимо от времени суток. Часто это сопровождается болью в животе, слизью или кровью в кале, хронической усталостью и похудением.

На микроскопический колит может указывать долгая водянистая диарея без крови, часто случающаяся ночью. Часто такое бывает у людей старшего возраста.

Нарушение всасывания желчных кислот можно заподозрить, если вы перенесли удаление желчного пузыря, недавние операции или болезни тонкого кишечника.

Есть еще две болезни, на которые могут указывать ночные проблемы с пищеварением. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — когда после поздней сытной вечери содержимое желудка забрасывается в пищевод. Это вызывает изжогу, кислый привкус, ночной кашель или дискомфорт за грудиной.

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Также это может быть язва. Для язвы двенадцатиперстной кишки типична ночная «голодная» боль, которая ненадолго утихает, если что-то съесть.

В любом случае не нужно заниматься самолечением. Обратитесь к специалисту — он назначит необходимые исследования и анализы.

Когда обратиться к врачу

В срочном внимании врачей нуждаются следующие состояния:

внезапная, невыносимая или быстро нарастающая боль в животе;

живот становится твердым;

в кале появилось большое количество крови или стул стал черными и дегтевидным;

началась рвота с кровью или многократная рвота;

боли в животе сопровождаются высокой температурой;

появились признаки обезвоживания — резкое уменьшение количества мочи, сильное головокружение, сухость во рту и внезапная слабость.

Чтобы облегчить свое состояние до приема врача, нужно вести дневник наблюдений: записывать время ночных пробуждений, характер боли, частоту и вид стула, а также блюда, съеденные на ужин, и все принятые лекарства или добавки. Так врачу будет гораздо проще определить заболевание.

Если у вас диарея, пополняйте водный баланс и электролиты, а также откажитесь от жирной пищи, алкоголя и продуктов, вызывающих дискомфорт.

Пищеварение: последние новости

Напомним, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Венди ЛеБретт советует добавлять в рацион больше клетчатки с помощью обычных фруктов — начиная с одной-двух порций в день.

Среди ключевых вариантов для пищеварения она выделяет яблоки и авокадо. Также врач советует малину и чернику — источник клетчатки и антиоксидантов-полифенолов, которые уменьшают воспалительные процессы и хорошо подходят к смузи, йогуртам или как десерт.

Отдельно она отмечает киви и груши. Главный принцип, который подчеркивает гастроэнтеролог, — выбирать фрукты, которые вам действительно нравятся, ведь только то, что доставляет удовольствие, превращается в постоянную полезную привычку.

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