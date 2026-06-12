Ночные перекусы очень опасны: как можно погубить здоровье

Время приема пищи влияет на метаболизм

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Ночные или поздние приемы пищи на фоне хронического стресса могут бить по пищеварению с двойной силой.

Об этом пишет Medical News Today.

Ученые выяснили, что среди людей с низким уровнем стресса и привычным графиком питания проблемы с кишечником (например, запор или диарею) имели 23,2%. В то же время в группе с высоким уровнем стресса и привычкой есть поздно вечером этот показатель составил почти 40%.

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Участники с высоким уровнем стресса, потреблявшие более 25% суточной калорийности после 21:00, имели в 1,7-2,5 раза более высокий риск развития проблем с кишечником.

По выводам ученых, высокий уровень физиологического стресса (так называемая аллостатическая нагрузка) повышал риск нарушений работы кишечника. А в сочетании с ночными перекусами отрицательный эффект становился еще сильнее.

Эксперты убеждены: время приема пищи может изменять, как стресс влияет на взаимодействие между мозгом и кишечником.

Кроме того, люди, которые перекусывали ночью и обладали высоким уровнем стресса, также демонстрировали снижение разнообразия кишечной микрофлоры.

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По словам врача Гарики Дадигири, один легкий перекус время от времени не повредит. Но следует обращать внимание на то, когда именно вы едите, особенно если находитесь в стрессе.

Поэтому эксперты советуют соблюдать режим питания во время стрессовых периодов.

«Хотя и количество калорий, и тип продуктов, и позднее время приема пищи влияют на здоровье кишечника, самое время приема пищи оказывает наибольший потенциально отрицательный эффект. Это связано с циркадным ритмом. Когда мы едим поздно, организм уже не работает в оптимальном режиме для переваривания пищи. Ночью пищеварительные ферменты, моторика кишечника и чувствительность к инсулину работают хуже — независимо от того, что вы съели», — пояснила врач-диетолог Мишель Рутенштайн.

Ранее ученые обнаружили прямую связь между нерегулярным сном и риском возникновения ряда болезней, среди которых:

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сердечно-сосудистые заболевания

ожирение

расстройства психического здоровья

развитие деменции

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