Нога мужчины увеличилась вдвое после плавания в водоеме — что с ним произошло

Дикие водоемы могут быть опасны для купания. / © Associated Press

В апреле 2025 года 32-летний сантехник Сэм Макалпайн Пэйр из британского города Страуд решил поплавать в местном навигационном канале. Тогда мужчина даже не подозревал, что эта спонтанная идея навсегда изменит его жизнь и приведет к серьезной инвалидности .

О деталях медицинского инцидента пишет LADbible.

Как бактерия разрушила лимфатическую систему

Уже на следующий день после заплыва Сэм почувствовал сильную боль в паху и быстрое повышение температуры. Впоследствии добавились симптомы, похожие на тяжелый грипп, а левая нога начала стремительно отекать, что заставило мужчину срочно обратиться в больницу.

Медики выяснили, что в водоеме была агрессивная бактерия, проникшая в кровоток британца через крохотную, почти незаметную трещину на пятке. Несмотря на быстрое лечение антибиотиками, инфекция успела нанести необратимый вред. У пациента развилась лимфедема – хроническое заболевание, при котором критически нарушается отток жидкости. Вследствие этого левая нога Сэма раздулась и стала вдвое больше правой.

Борьба за полноценную жизнь

Жена пострадавшего, Джорджия, рассказала, что поначалу они даже не связывали инфекцию с купанием в холодной воде. По ее словам, врачи констатировали перманентное повреждение лимфатической системы, из-за чего нога уже никогда не вернется в свои нормальные размеры без специального хирургического вмешательства.

Из-за постоянной ноющей боли мужчина вынужден регулярно сидеть с поднятой вверх ногой. Женщина признается, что ее муж, ранее мог ходить в шортах даже в холодную майскую погоду, уже год вынужден прятать ногу под длинной одеждой. Сейчас семья пытается собрать 20 тысяч фунтов стерлингов на проведение операции – лимфатико-венозного анастомоза (LVA), которая должна помочь восстановить отток жидкости и остановить прогресс отека.

Предупреждение от владельцев водоема

Представители компании, обслуживающей каналы в Страуде, выразили соболезнования семье, однако отметили строгий запрет несанкционированного плавания в их водоемах.

Они объяснили, что каналы обычно мелководные и скрывают много невидимых опасностей под водой, а качество самой воды абсолютно непригодно для купания. Кроме того, это рабочие зоны со шлюзами, лодками и плотинами, что делает их крайне опасными для отдыхающих.

