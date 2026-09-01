Ноль калорий и никаких скачков глюкозы в крови: ученые создали суперсладкий заменитель сахара

Новый заменитель сахара слаще в 3500 раз / © Associated Press

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Биотехнологическая компания Amai Proteins Ltd. разработала инновационный сладкий белок под названием Sweelin , по весу в 3500 раз превышающий сладость сахарозы. Этот уникальный продукт в виде белого порошка производили с помощью искусственного интеллекта, вдохновляясь ягодами из тропических лесов Западной и Центральной Африки.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Результаты клинических испытаний подсластителя

Чтобы проверить влияние нового продукта на организм, ученые провели двойное слепое рандомизированное исследование с участием 19-ти добровольцев в медицинском центре Тель-Авива. Участники эксперимента употребляли напитки с разными подсластителями, после чего медики в течение двух часов тщательно фиксировали изменения в их крови.

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В ходе испытаний инновационный сахар продемонстрировал впечатляющие метаболические результаты по сравнению с обычной декстрозой. В частности, исследователи зафиксировали следующие ключевые показатели воздействия на организм:

общая реакция глюкозы оказалась ниже в 31 раз ;

реакция инсулина была слабее в 81 раз ;

продукт не вызывал повышения уровня гормона GLP-1 , который обычно активируется после еды.

Авторы исследования, опубликованного в издании Food Chemistry, отмечают критическую важность этих показателей для здоровья.

"Это открытие имеет особое значение для людей с диабетом 2 типа, преддиабетом или ожирением, у которых постпрандиальные колебания глюкозы способствуют долгосрочному сердечно-сосудистому и метаболическому риску", - констатировали ученые.

Перспективы использования в пищевой промышленности

Новейший заменитель сахара отлично растворяется в жидкости и выдерживает влияние высоких температур при приготовлении блюд. Благодаря чрезвычайной концентрации сладости, для приготовления обычной порции холодного чая достаточно использовать менее 3 мг этого порошка.

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Эксперты управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) уже подтвердили безопасность этого продукта для потребителей. В настоящее время инновационный подсластитель официально доступен для использования в продуктах питания и напитках на рынках Соединенных Штатов Америки, Израиля и Сингапура.

Несмотря на небольшие масштабы первого тестирования разработчики видят огромный потенциал своего изобретения для глобального рынка.

"Эти выводы подтверждают потенциал продукта как метаболически нейтральной альтернативы сахару, которая может поддержать потребителей, пытающихся уменьшить количество добавленного сахара в своем рационе", - подытожили авторы клинического испытания.

Напомним, многие обращают внимание на то, что они едят в течение дня, но часто забывают о вечерних привычках. То, что вы пьете перед сном , также может влиять на общее самочувствие, качество сна и уровень глюкозы в крови.

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