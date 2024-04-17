Номер один для лечения диабета: названа каша, снижающая давление и уровень сахара в крови

Врачи рекомендуют обязательно есть эту кашу из цельного зерна, чтобы эффективнее контролировать уровень сахара в крови.

Обычно при болезни сахарным диабетом из рациона исключается пища, содержащая углеводы. Хотя врачи не советуют этого делать. Они предлагают добавлять в пищу продукты, содержащие достаточное количество клетчатки. К таковым относится перловая каша, способная снижать давление и нормировать уровень сахара.

Почему ячмень идеален для снижения уровня сахара в крови

Ячмень по своей пищевой ценности схож с овсом, поэтому способствует быстрому похудению, снижению кровяного давления и уровню сахара в крови. Перловая каша содержит белок, натрий, калий, фосфор и магний, поэтому крайне положительно влияет на организм людей, имеющих проблемы с повышенным сахаром.

За счет содержания клетчатки перловая каша образует густой гель в кишечнике, это позволяет уменьшить усвоение глюкозы и предотвратить резкие скачки уровня сахара и кровяного давления. Ячмень также содержит бета-глюкан, способствующий повышению гемоглобина.

Перловая каша богата антиоксидантами, которые помогают в борьбе с хроническими воспалениями в организме, которые провоцируют развитие диабета и вызывают его осложнения. Также ячмень содержит фенольную кислоту, флаваноиды и витамин Е, которые предупреждают заболевания раком и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Какая еще польза перловой каши: кому нельзя употреблять

В перловке содержится природный антибиотик – гордецин, помогающий снижать воспалительные процессы в организме. Также отвар из крупы и перловая каша помогают нивелировать воспалительные процессы кишечника и желудка, угнетают развитие патогенной микрофлоры. Крупа нормализует работу кишечника, желудка, почек и печени, помогает при артрите и гепатите.

Так как в перловке есть глютен, ее нельзя есть при аутоиммунных заболеваниях. Также не следует употреблять тем людям, которые страдают желудочно-кишечными расстройствами.

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