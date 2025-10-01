- Дата публикации
-
Категория
Здоровье
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 2 мин
Норма или проблема: почему большинство людей просыпается каждую ночь в 3:00
Сам факт пробуждения в три часа является абсолютно нормальным процессом, однако тревожность способна превратить его в бессонницу. Психолог раскрывает связь между циклами сна и отрицательными мыслями и дает практические советы, что делать.
Большинство людей каждую ночь просыпаются около 3 часов утра, и это не случайность, а физиологический этап цикла сна, который длится около четырех часов.
Об этом пишет Ifl Science.
По словам психолога и когнитивного терапевта Грега Мюррея, тот факт, что человек просыпается ночью, не всегда является признаком проблемы. Это абсолютно нормальный процесс, связанный с естественными циклами сна.
Обычно, если человек ложится спать около 23:00, он, скорее всего, проснется примерно в три часа ночи — то есть после четырех часов сна.
За ночь большинство людей проходят несколько циклов сна:
Легкая фаза, заменяемая более глубокой.
Медленная фаза.
Активна быстрая фаза сна.
После завершения одного из этих циклов человек, как правило, просыпается на короткое время, прежде чем перейти к следующему. Пробуждение может длиться не дольше нескольких минут.
Как тревожность ворует сон
Проблема возникает не из-за пробуждения в 3:00, а из-за того, что именно в это время наш разум попадает в спираль негативных мыслей. Хотя стресс не является причиной пробуждения, именно тревожность может превратить короткое бодрствование в длительную бессонницу.
Психолог отмечает, что ночью наши будничные проблемы всегда кажутся гораздо ужаснее, чем днем. Эта ловушка способна расстроить разум еще сильнее, подпитывая тревогу и не давая снова заснуть.
Как преодолеть проблему
Грег Мюррей предлагает простые, но эффективные методы, чтобы быстро успокоить разум после ночного бодрствования:
Упражняйте медитацию осознанности: Вместо того чтобы сосредотачиваться на навязчивых негативных мыслях, сфокусируйтесь на дыхании или физических ощущениях. Это поможет уменьшить тревожность и успокоить рассудок.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Если медитация не помогает, психолог советует взять книгу. Чтение позволяет отвлечься от собственных проблем и забыть о навязчивых мыслях, что способствует более быстрому повторному засыпанию.
Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.
Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.