Норма или проблема: почему большинство людей просыпается каждую ночь в 3:00

Бессонница / © Freepik

Реклама

Большинство людей каждую ночь просыпаются около 3 часов утра, и это не случайность, а физиологический этап цикла сна, который длится около четырех часов.

Об этом пишет Ifl Science.

По словам психолога и когнитивного терапевта Грега Мюррея, тот факт, что человек просыпается ночью, не всегда является признаком проблемы. Это абсолютно нормальный процесс, связанный с естественными циклами сна.

Реклама

Обычно, если человек ложится спать около 23:00, он, скорее всего, проснется примерно в три часа ночи — то есть после четырех часов сна.

За ночь большинство людей проходят несколько циклов сна:

Легкая фаза, заменяемая более глубокой.

Медленная фаза.

Активна быстрая фаза сна.

После завершения одного из этих циклов человек, как правило, просыпается на короткое время, прежде чем перейти к следующему. Пробуждение может длиться не дольше нескольких минут.

Как тревожность ворует сон

Проблема возникает не из-за пробуждения в 3:00, а из-за того, что именно в это время наш разум попадает в спираль негативных мыслей. Хотя стресс не является причиной пробуждения, именно тревожность может превратить короткое бодрствование в длительную бессонницу.

Реклама

Психолог отмечает, что ночью наши будничные проблемы всегда кажутся гораздо ужаснее, чем днем. Эта ловушка способна расстроить разум еще сильнее, подпитывая тревогу и не давая снова заснуть.

Как преодолеть проблему

Грег Мюррей предлагает простые, но эффективные методы, чтобы быстро успокоить разум после ночного бодрствования:

Упражняйте медитацию осознанности: Вместо того чтобы сосредотачиваться на навязчивых негативных мыслях, сфокусируйтесь на дыхании или физических ощущениях. Это поможет уменьшить тревожность и успокоить рассудок. Читайте на «Цензор.НЕТ»: Если медитация не помогает, психолог советует взять книгу. Чтение позволяет отвлечься от собственных проблем и забыть о навязчивых мыслях, что способствует более быстрому повторному засыпанию.

Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.

Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.