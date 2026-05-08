Носки в морозилке и теплый душ: врач назвала неожиданные способы заснуть в жару

Сон / © Freepik

Реклама

Перегрев организма ночью может существенно влиять на сон. Врач советуют класть носки в морозилку перед сном в жару, чтобы легче заснуть и улучшить качество ночного отдыха.

Об этом сообщило издание Express.

По словам президента Британского общества сна, консультанта по сну доктора Элли Хейр, слишком высокая температура во время сна может сокращать фазу глубокого сна, которая отвечает за восстановление организма. Именно поэтому люди часто просыпаются уставшими даже после достаточного количества часов в постели.

Реклама

Одним из советов для лучшего сна в жару стало охлаждение ног перед отдыхом. Хейр объяснила, что стопы участвуют в регуляции температуры тела, поэтому их охлаждение может помочь быстрее заснуть. Для этого она рекомендует положить пару немного влажных носков в морозильную камеру примерно на 10 минут, а затем одеть их перед сном.

Еще одна рекомендация касается душа перед отдыхом. Несмотря на распространенное мнение, холодный душ не всегда является лучшим вариантом в жару. По словам эксперта, теплый душ примерно за час до сна может помочь организму эффективнее охлаждаться. Это происходит из-за расширения кровеносных сосудов в коже, благодаря чему после душа тело быстрее отдает тепло.

Специалист также советует избегать перед сном тяжелой пищи, алкоголя и интенсивных физических нагрузок. Все это может повышать температуру тела и затруднять засыпание.

Отдельно доктор Элли Хейр обратила внимание на влияние питания на качество сна. По её словам, исследования показывают, что рацион с низким содержанием клетчатки и большим количеством насыщенных жиров и сахара может делать сон более поверхностным и менее восстановительным.

Реклама

Зато средиземноморскую диету связывают с лучшим качеством сна и его большей продолжительностью. Речь идет о питании, в котором преобладают овощи, фрукты, рыба, оливковое масло, бобовые и продукты с высоким содержанием клетчатки.

Напомним, ранее мы сообщали, что привычка спать на животе может казаться удобной и даже помогает от храпа, однако она скрывает серьезную угрозу.

Новости партнеров