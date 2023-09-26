Новая вспышка холеры в мире: симптомы, как передается и лечится ли эта болезнь

Главный признак холеры – частая диарея, которая может привести к обезвоживанию и при отсутствии лечения – даже к смерти.

ВОЗ предупредила о новой вспышке холеры в мире в 2023 году и около 143 тыс. смертях от этой болезни ежегодно. Поэтому следует знать симптомы холеры, пути ее передачи и как предотвратить болезнь.

О симптомах, лечении и профилактике холеры – читайте на ТСН.ua.

Холера – как передается

Холера – острая инфекция тонкого кишечника, возникающая вследствие употребления пищи или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Эти бактерии выделяют токсин, вызывающий водянистую диарею, приводя к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса и интоксикации. Источник возбудителя инфекции – больной человек или носитель вибрионов. Без должного лечения холера может привести к смерти.

Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще – при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, во время купания, через еду и во время бытовых контактов.

Инкубационный период болезни длится от нескольких часов до пяти дней.

Как можно заразиться холерой / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Первые симптомы холеры

Первые симптомы холеры – диарея, рвота, боли в животе. Обычно болезнь начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов и приводит к резкому обезвоживанию организма.

Сначала кал быстро становится водянистым и напоминает рисовый отвар. Через несколько часов возникает многократная рвота. Эта стадия длится один-три дня, после чего возможно либо внезапное выздоровление, либо переход в форму средней тяжести. Из-за резкого обезвоживания возникают нарушения со стороны деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и судороги. Далее заболевание переходит в тяжелую форму. Без своевременного лечения недуг переходит в фазу асфиксии и холерную кому. На фоне потери сознания, повторных приступов коллапса, тахипноэ, судорог наступает смерть.

Симптомы холеры

Частая диарея – до 10 и более раз в сутки. Потеря организмом большого количества жидкости – до 20 л в сутки (в результате возникает сгущение крови и обезвоживание организма);

рвота;

постоянное чувство жажды и слабость в мышцах;

боль в лобном участке головы;

мышечные судороги из-за потери жидкостью микроэлементов, которые обычно начинаются с икроножных мышц;

обостряются черты лица, западают глаза, синеют губы и ушные раковины;

холодная и бледная кожа, ведь холера сопровождается нормальной или даже пониженной температурой тела;

кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется. Кожа стоп и рук становится морщинистой;

одышка, резкая слабость.

Холера вызывает частую диарею / Фото: pixabay.com

Лечится ли холера

Холера излечима. При подозрении холеры у человека его госпитализируют в стационар. Первый этап лечения – восстановление и поддержание циркулирующего объема крови, восполнение потери жидкости, нормализация уровня электролитов. Пациенту обязательно назначают антибиотик (азитромицин, тетрациклин, ципрофлоксацин, доксициклин и др.), пробиотик (для восстановления микрофлоры кишечника) и восстанавливающие водно-солевой баланс препараты, при необходимости – глюкоза. Также могут быть рекомендованы энтеросорбенты.

Для лечения больных холерой с тяжелой степенью применяют более интенсивное лечение с повышением дозировки препаратов.

В течение года после выздоровления человек должен регулярно посещать семейного врача по месту жительства.

Специфическая профилактика холеры

Самый надежный способ предотвратить заболевание холерой – вакцинация. Как правило, рекомендован пероральный прием двух или трех доз. Инъекционная форма вакцин также доступна в некоторых районах мира, но ее на сегодняшний день практически не используют.

Простые правила, чтобы не заболеть холерой:

не покупайте еду, в частности рыбу, в местах стихийной торговли;

не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;

соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки с мылом перед приготовлением или употреблением пищи, а также после посещения туалета. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфектор для рук на спиртовой основе;

используйте и употребляйте чистую воду: бутилированную или ту, которую вскипятили или продезинфицировали самостоятельно. Кипячение убивает холерные вибрионы уже через минуту;

мойте овощи и фрукты перед употреблением;

тщательно готовьте еду, проваривайте или прожаривайте продукты перед употреблением;

соблюдайте меры хранения продуктов, а именно храните их в местах, где нет доступа насекомым;

не посещайте местность, где зафиксированы вспышки холеры, и избегайте общения с зараженными людьми;

если человек заболел холерой, после его госпитализации нужно продезинфицировать место жительства.

Как не заразиться холерой / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Новая вспышка холеры 2023

О новой вспышке холеры в мире сообщила в сентябре 2023 года Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, количество случаев заболеваний холерой за последний год возросло более чем вдвое. Так, в 2021 году в мире было зарегистрировано около 223 тыс. случаев холеры, а в 2022 году – более 472 тыс. случаев.

Недуг задел 44 страны. Больше всего случаев в 2022 году было зафиксировано в Афганистане, Камеруне, Демократической Республике Конго, Малави, Нигерии, Сомали и Сирии.

Эксперты ВОЗ объяснили, что увеличению количества заболеваний холерой способствуют конфликты, изменение климата, недостаточные инвестиции в развитие стран и миграция через уязвимые территории. На это и другие заболевания также влияет отмена связанных с COVID-19 ограничений и уменьшение финансирования на справку о вспышках.

По информации ВОЗ, уровень смертности от холеры составляет 0,5%, то есть речь идет о 2 349 умерших от болезни. По оценкам специалистов, ежегодно может возникать от 1,3 до 4 млн. случаев холеры и до 143 тыс. смертей от нее.

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