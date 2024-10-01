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Новое исследование показало, чем болеют все больше молодых женщин

Новое исследование показало, чем болеют все больше молодых женщин

Раком молочной железы болеют все больше молодых женщин / Фото: Freepik

Последний отчет ученых обнаружил, что один из видов рака уже переключился на людей младше 50 лет и угрожает миллионам.

Раком молочной железы болеют все больше молодых женщин. Согласно результатам исследования происходит рост количества случаев смертельно опасной болезни.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Уровень смертности среди, в частности, женщин США, больных раком груди, снижается. Однако само заболевание чаще встречается у женщин до 50 лет, говорится в исследовании.

В мире количество онкологических заболеваний также продолжает расти, согласно отчетам ученых, которые прогнозируют ее пик на 2050 год.

Согласно недавнему отчету Американского онкологического общества, с 2012 по 2021 год онкология груди увеличивалась на 1% в год.

"Этот рост особенно заметен среди женщин младше 50 лет, что свидетельствует о сдвигах в демографической структуре, которая раньше была менее подвержена этому заболеванию. Теперь, согласно докладу, многие молодые женщины оказались в зоне риска развития смертельно опасной болезни", — поясняют в The New York Times.

Опубликованный отчет, один из самых полных на сегодняшний день, показал, что к 50 годам у одной из 50 женщин развивается инвазивный рак молочной железы.

Среди младших женщин, особенно тех, кому за 20, этот показатель увеличивается на 2,2% в год. Однако, несмотря на столь стремительный рост, общий риск в этой возрастной группе остается низким – 6,5 на 100 000 женщин.

Впрочем рак молочной железы остается главным образом болезнью, связанной со старением, и большинство случаев приходится на пожилых женщин, однако рост заболеваемости среди молодых людей вызывает беспокойство, поскольку рак на ранних стадиях часто бывает агрессивным и с меньшей вероятностью может быть обнаружен во время плановых обследований, которые традиционно проводят в основном именно среди пожилых людей.

Ранее специалисты разбирали тему грудных имплантатов и рака молочной железы и объясняли, существует ли здесь связь.

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