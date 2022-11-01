Новорожденных Украины будут проверять на 21 редкое заболевание: где доступна услуга

Уже протестировано 1690 младенцев.
В Украине введена программа по проверке малышей 21 редким заболеванием — неонатальный скрининг.
Об этом сообщили в Минздраве.
За первую неделю внедрения расширенного неонатального скрининга, в рамках которого новорожденных будут проверять 21 редкое заболевание, было протестировано 1690 младенцев.
Где можно сделать неонатальный тест
Услуга расширенного неонатального скрининга уже доступна в роддомах 12 регионов Украины:
- Киев и Киевская область,
- Винницкая область,
- Волынская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая
В настоящее время исследования проводятся на базе Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» и Львовского областного клинического перинатального центра.
Напомним, женщины в Украине рассказали об опыте кормления грудью.
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