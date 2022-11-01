Новорожденных Украины будут проверять на 21 редкое заболевание: где доступна услуга

В Украине введена программа по проверке малышей 21 редким заболеванием — неонатальный скрининг.

Об этом сообщили в Минздраве.

За первую неделю внедрения расширенного неонатального скрининга, в рамках которого новорожденных будут проверять 21 редкое заболевание, было протестировано 1690 младенцев.

Где можно сделать неонатальный тест

Услуга расширенного неонатального скрининга уже доступна в роддомах 12 регионов Украины:

Киев и Киевская область,

Винницкая область,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Ровенская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая

В настоящее время исследования проводятся на базе Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» и Львовского областного клинического перинатального центра.

Напомним, женщины в Украине рассказали об опыте кормления грудью.

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