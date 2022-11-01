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Новорожденных Украины будут проверять на 21 редкое заболевание: где доступна услуга

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Новорожденных Украины будут проверять на 21 редкое заболевание: где доступна услуга

Фото: pixabay.com

Уже протестировано 1690 младенцев.

В Украине введена программа по проверке малышей 21 редким заболеванием — неонатальный скрининг.

Об этом сообщили в Минздраве.

За первую неделю внедрения расширенного неонатального скрининга, в рамках которого новорожденных будут проверять 21 редкое заболевание, было протестировано 1690 младенцев.

Где можно сделать неонатальный тест

Услуга расширенного неонатального скрининга уже доступна в роддомах 12 регионов Украины:

  • Киев и Киевская область,
  • Винницкая область,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Львовская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая

В настоящее время исследования проводятся на базе Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» и Львовского областного клинического перинатального центра.

Напомним, женщины в Украине рассказали об опыте кормления грудью.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
162
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