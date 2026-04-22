Новый коронавирус "Цикада" - уже в Украине: чем отличается и как его лечить

Коронавирус / © ТСН.ua

Реклама

В Украине впервые зафиксирован случай нового субварианта коронавируса «Цикада», который принадлежит к линии Омикрон.

Его обнаружили специалисты Центра общественного здоровья Минздрава во время секвенирования — лабораторного исследования, позволяющего определить мутации вируса.

По оценке ВОЗ, Цикада не демонстрирует повышенного эпидемического риска. Симптомы в целом похожи на другие варианты COVID-19 — насморк, кашель, горячка, слабость, головные боли и потеря обоняния или вкуса.

Реклама

В Минздраве отмечают, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от тяжелого течения болезни, а в случае появления симптомов следует обращаться к врачу.

По информации BBC, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно отслеживает ситуацию с новым, существенно мутированным вариантом коронавируса, который уже обнаружен в 23 странах мира. Случаи заражения штаммом «Цикада», официально отмечаемым BA.3.2, зафиксированы, в частности, в США, Гонконге, Мозамбике и Великобритании.

Что известно о «Цикаде» и откуда такое название

Штамм BA.3.2 получил свое неофициальное название из-за особого поведения. В некоторых регионах он будто бы «замирал» и долго не демонстрировал активного распространения — подобно насекомым цикадам, способным годами находиться в состоянии покоя под землей.

В прошлом месяце американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил о случаях инфицирования уже в 25 штатах США. Вариант BA.3.2 был обнаружен в образцах мазков из носа путешественников, в клинических материалах пациентов, а также в 132 пробах сточных вод. ВОЗ уже внесла этот штамм в категорию «под наблюдением».

Реклама

Почему дети оказались под ударом

Анализ данных из Нью-Йорка свидетельствует: у детей вероятность получить положительный тест на BA.3.2 может быть выше, чем у взрослых. Профессор Равиндра Гупта из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний отмечает, что общая картина выглядит убедительно.

«Детский иммунитет в общем-то менее натренирован, поскольку дети еще не успели контактировать с большим количеством различных вирусов и вариантов COVID-19. Соответственно, их иммунный ответ может быть слабее», — объясняет Равиндра Гупта.

По словам ученого, у взрослых с годами формируется более сложная система антител, которая помогает более эффективно противодействовать инфекциям. Другая гипотеза связывает уязвимость детей с существенными мутациями в вирусном белке, что позволяет ему легче «обходить» иммунную защиту.

Несмотря на опасения, ученые успокаивают: пока нет данных о том, что «Цикада» вызывает более тяжелое течение болезни.

Реклама

«Также нет каких-то специфических симптомов, которые встречались бы чаще. Вирус поражает те же клетки независимо от штамма, поэтому симптомы остаются более или менее одинаковыми», — отмечает профессор Пол Гантер, эпидемиолог из университета Восточной Англии.

Основными признаками остаются температура, кашель, боль в горле, усталость и одышка. Относительно защиты, вирусолог Иен Джонс из университета Рединга отмечает, что вакцины все еще работают.

«Вы можете заразиться, но болезнь, вероятно, будет протекать в легкой форме. Вирус добивается успеха, потому что обходит антитела, и поэтому количество случаев заражения постепенно растет», — добавляет Иен Джонс.

Стоит ли паниковать

Эксперты отмечают, что появление новых штаммов — это естественный процесс эволюции РНК-вирусов. Эпидемиолог Пол Гантер подчеркивает, что COVID-19 стал одной из привычных респираторных инфекций.

Реклама

«Мы и дальше будем наблюдать появление новых штаммов до тех пор, пока на планете будут жить люди. Маловероятно, что SARS-CoV-2 когда-нибудь полностью исчезнет», — говорит он.

В настоящее время ВОЗ оценивает риск для общественного здоровья как низкий. Однако врачи советуют группам риска и родителям детей с хроническими заболеваниями быть внимательными и обращаться за медицинской помощью. У большинства здоровых детей, по прогнозам специалистов, болезнь должна пройти самостоятельно.

Существующие неочевидные места заражения

К слову, специалисты объясняют, что в повседневной жизни существует немало источников распространения бактерий и вирусов, в частности, в общественных туалетах и на предметах ежедневного пользования.

В частности, при сливах воды в унитазе образуется так называемый «туалетный плюм» — микроскопический аэрозоль с частицами воды, который может подниматься на высоту до 1,5 метра и распространяться на несколько метров. В нем могут содержаться разные бактерии и вирусы, которые попадают на поверхности и передаются контактным путем.

Реклама

Отдельное внимание эксперты обращают на электрические сушилки для рук, которые могут распространять бактерии из воздуха непосредственно на только что вымытые руки. Исследования показывают, что количество микроорганизмов в потоке воздуха таких устройств значительно выше, чем в помещении без их использования.

Также опасность могут представлять смартфоны, на поверхности которых накапливаются вирусы и бактерии из-за постоянного контакта с руками и разными предметами.

Специалисты отмечают, что основным способом защиты остается тщательная гигиена: регулярное мытье рук с мылом, использование антисептиков, дезинфекция поверхностей и гаджетов, а также соблюдение базовых правил безопасности в повседневной жизни.

Эпидсезон в Украине — последние новости

Напомним, в начале февраля в Украине граждане массово болели гриппом, ОРВИ и COVID-19. Заболеваемость достигла более 160 тысяч человек, из них около 80 тысяч — дети. Только за неделю в феврале в больницы было госпитализировано около 5,5 тысяч пациентов, среди которых более 3 тысяч были — дети.

Реклама

Зимой доминировал грипп типа А, который характеризовался резким повышением температуры, сильной слабостью и болью в теле. Из-за сложных условий, в частности перебоев с отоплением, возрастал риск осложнений.