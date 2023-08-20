Новый очень заразный COVID Eris захватывает США: специалисты сообщили о симптомах

Новый вариант COVID-19 под названием EG.5 распространяется по миру, в частности, Соединенным Штатам. Там растет количество случаев заболевания и госпитализации.

Об этом сообщают представители здравоохранения, пишет Yahoo.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сейчас на EG.5 приходится наибольшая доля заражений COVID-19 в США больше, чем любым другим вариантом.

EG.5 является подвариантом штамма Omicron и "потомком сублинии XBB", а это означает, что он связан с предыдущими доминирующими штаммами, циркулировавшими в прошлом году.

По последним данным CDC, EG.5 составил примерно 20,6% новых случаев COVID в течение двухнедельного периода, завершившегося 18 августа. После EG.5 следующим по распространенности подвариантом был еще один вид омикрона XBB, FL.1.5. 1, на который приходилось 13,3% случаев, и XBB.1.16 (также называемый "Arcturus"), составлявший 10,7% случаев.

9 августа Всемирная организация здравоохранения решила отнести EG.5 к "варианту, представляющему интерес". Согласно последним данным ВОЗ, EG.5 и XBB.1.16 сейчас являются наиболее распространенными штаммами COVID-19 по всему миру, оба для 21% последовательностей во всем мире.

За последний месяц в США также наблюдался рост инфекций и госпитализаций. Согласно анализу NBC News, за последние две недели количество среднесуточных госпитализаций через COVID-19 выросло на 20,2%.

С апреля 2023 года количество госпитализаций через COVID-19 не было таким высоким, как в начале августа. Тем не менее, согласно данным CDC, уровень смертности от COVID-19 все еще снижается еженедельно.

Новый подвариант, который некоторые эксперты окрестили в социальных сетях "Эрис", начал распространяться в США в начале весны 2023 года. В июле EG.5 быстро опередил преобладающие субварианты омикрона XBB, повлекшие наибольшую долю случаев в стране.

Многих интересует, является ли подвариант EG.5 более трансмиссивным или тяжелым, и вызывает ли он другие симптомы.

Что такое EG.5

Согласно отчету ВОЗ об оценке риска EG.5 является потомком XBB.1.9.2 с дополнительной мутацией в белке шипа.

"Когда мы смотрим на его последовательность, EG.5 действительно похож на другие варианты вируса, циркулирующие прямо сейчас, с несколькими небольшими изменениями", — рассказывает врач Эндрю Пекош, вирусолог из Университета Джона Хопкинса.

ВОЗ добавила EG. 5 к своему списку вариантов, подлежащих мониторингу, 19 июля 2023, но впервые этот вариант был обнаружен в феврале 2023 года.

"Ученые знали об этом варианте, и он также присутствовал в других странах", — говорит Пекош.

На данный момент EG.5 зарегистрирован в 51 стране, и наблюдается постоянный рост распространенности во всем мире — по данным ВОЗ, большинство последовательностей происходит из Китая, за которым следуют США, Южная Корея, Япония и Канада.

ВОЗ считает риск для общественного здоровья, представляющий EG.5, «низким» и подобным риску XBB.1.16 и другим интересным вариантам.

Вариант EG.5 очень похож на другие варианты омикрона, а это значит, что он очень заразен, рассказывает врач-инфекционист и профессор Йельской школы общественного здравоохранения Альберт Ко.

Однако, EG.5, вероятно, более трансмиссивным, чем другие варианты вируса, рассказывает врач Шэрон Нахман, руководитель отдела детских инфекционных заболеваний в детской больнице Стони Брук.

"Если бы он был одинаково передан, мы бы не увидели, что он набирает силу в количестве по сравнению с некоторыми другими вариантами", — говорит Нахман, добавляя, что EG.5 быстро вытеснил другие варианты вируса в США, которые доминировали над летом.

Почему именно EG.5 более трансмиссивным, пока неизвестно, говорит Ко.

"Независимо от того, избегает ли он популяционного иммунитета, или он имеет какой-то внутренний фактор, который облегчает его передачу от одного человека к другому... это трудно отделить", — добавляет он.

Согласно данным ВОЗ, EG.5 обладает повышенными иммунологическими свойствами по сравнению с другими вариантами.

"EG.5 может привести к росту заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире", — говорится в отчете ВОЗ.

Однако Пекош отмечает, что вариант EG.5 может быть не единственной причиной пожилого роста в США.

"Когда у вас появляются новые варианты и случаи поползают, всегда возникает беспокойство относительно того, может ли этот вариант привести к росту. Пока не похоже, что только этот вариант способствует увеличению количества случаев (в США)... существует еще много других вариантов", которые совместно циркулируют", — говорит Пекош.

По оценкам CDC, на EG.5 приходилось около 17% случаев COVID-19 в США в течение двухнедельного периода, завершившегося 3 августа. Следующими по распространенности после EG.5 являлись варианты XBB.1.16, XBB. .2.3 и XBB.1.5, на которые приходится 15%, 11% и 10% случаев соответственно.

"Мы следим за (EG.5) из-за роста количества случаев, но непохоже, что в этом варианте есть что-то особенно тревожное", — говорит Пекош.

Необходимо больше данных, чтобы понять, как передается EG.5.

Симптомы нового COVID Eris

Пока недостаточно клинических данных о наиболее распространенных симптомах EG.5.

"Сейчас нет никаких изменений в симптомах EG.5", — говорит Пекош.

Пока симптомы EG.5 очень похожи на стандартные симптомы омикрона. К ним относятся:

кашель,

боль в горле,

насморк,

чихание,

постоянная усталость,

головная боль,

мышечные боли,

измененное обоняние

"Все это может прогрессировать до значительного затрудненного дыхания, когда инфекция распространяется в ваши лёгкие", — говорит Пекош.

Некоторые группы людей подвергаются большему риску развития тяжелых заболеваний или осложнений, включая женщин и мужчин старше 65 лет и тех, кто имеет ослабленный иммунитет или имеет основные заболевания.

Могут ли тесты на COVID-19 обнаружить EG.5?

Все тесты на COVID-19, включая ПЦР-тесты, выполняемые медицинским работником, и экспресс-тесты на антиген в домашних условиях, которые продаются без рецепта, должны обнаруживать EG.5.

Эксперты отмечают важность прохождения тестирования в условиях роста случаев COVID-19, особенно осенью, когда циркулируют вирусы, вызывающие подобные симптомы (например, грипп и RSV).

"Если вы входите в одну из групп высокого риска тяжелой формы COVID-19, вам действительно не стоит медлить с прохождением теста", — говорят специалисты.

По их словам, раннее выявление и лечение являются ключевыми в терапии COVID-19. Противовирусные препараты против коронавируса, такие как Paxlovid, эффективны и против EG.5 и других вариантов, но они лучше действуют, если их принять на ранних стадиях.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказывал о новом варианте коронавируса, который назвали Eris. По его словам, летом больше всего случаев зафиксировано в Британии и Индии.

Что касается Украины, то на 8 августа 2023 года на территории государства циркулирует около 14 различных штаммов коронавируса (COVID-19).

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