Назван новый перечень заболеваний для назначения 2 группы инвалидности

Критерии и болезни, являющиеся основаниями для предоставления 2 группы инвалидности

31 декабря 2024 г. были прекращены полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий по проведению медико-социальной экспертизы. В результате этого функции по определению группы инвалидности были переданы экспертным командам. Нормативно-правовыми актами были определены критерии получения электронного направления на установление инвалидности и критерии для предоставления группы инвалидности.

Согласно действующим нормам, группа инвалидности определяется в зависимости от степени нарушения функций органов и систем организма и ограничения жизнедеятельности личности. Устанавливаются следующие категории инвалидности:

первая (I), которая делится на подгруппы А и Б в зависимости от степени потери здоровья и необходимости постоянного постороннего ухода, помощи или надзора;

вторая (II);

третья (III).

Кому устанавливается вторая группа инвалидности

Вторая группа инвалидности присваивается, если у человека наблюдается значительное ограничение одного или нескольких аспектов жизнедеятельности, вызванное заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками.

Ко II группе инвалидности могут быть отнесены также лица, имеющие несколько заболеваний, приводящих к инвалидности, или сочетание последствий травм и врожденных нарушений, которые вместе вызывают значительное ограничение жизнедеятельности и трудоспособности личности.

Основанием для назначения II группы инвалидности являются стойкие и серьезные функциональные нарушения в организме, вызванные заболеванием, травмой или врожденным пороком, приводящие к значительному ограничению жизнедеятельности личности.

2 группа инвалидности: новый перечень заболеваний, дающий основания для установления инвалидности этой группы

Полный перечень заболеваний, при которых устанавливается инвалидность определенной группы, представлен в соответствующих приказах Министерства здравоохранения Украины и постановлениях Кабинета Министров.

Отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений второго легкого. Устойчивый полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05-0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 градусов от точки фиксации на оба глаза или на глаз, что лучше видит . Паралич нижней конечности, выраженные тетрапарез, трипарез, верхний или нижний парапарез, гемипарез из-за неэффективности мер физической реабилитации. Паркинсоновский синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами. Дефекты черепа (60 кв. сантиметров и больше), не замещенные аутокосткой. Экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра. Короткая культя бедра при невозможности протезирования. Культя обеих голеней. Ложная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара при невозможности реабилитации и протезирования. Анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава (нарушение функции сустава III степени) с выраженной контрактурой, анкилозом коленного сустава, ампутационной культей ступни на уровне сустава Лисфранка и более высоком уровне при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий. Культя бедра или голени в сочетании с другой необратимой патологией в случае невозможности реабилитации, что приводит в совокупности к ограничению жизнедеятельности II степени. Деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при легочной недостаточности II степени. Культя верхней или нижней конечности, соединенная с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией. Паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов. Сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше. Каловый (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству. Культя бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II ступеней, неправильно возросший излом бедренной кости с искривлением оси, укорочение конечности на 2-3 сантиметра, фиброзный анкилоз контрактура скачкового сустава, нарушение функции сустава II степени). Состояние после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении послеоперационного периода. Состояние после эндопротезирования двух суставов (вертлужных, коленных) в разных сочетаниях. Психическое заболевание, инвалидность в результате которого длится более десяти лет. Единственная функционирующая почка при наличии почечной хронической недостаточности III степени.

Ко II группе также относятся заболевания, не позволяющие человеку полностью самостоятельно обслуживать себя самостоятельно других лиц или использование специальных приспособлений.

Лица с инвалидностью II группы не нуждаются в постоянном уходе, но их заболевание или врожденный порок значительно усложняют выполнение повседневных дел.

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