Новый препарат для похудения заполонил черный рынок: почему врачи бьют тревогу

Нелицензированные шприц-ручки с ретатрутидом. Фото: MHRA

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Экспериментальный препарат для борьбы с ожирением ретатрутид только проходит клинические испытания, однако его название уже активно продают продавцы на черном рынке. Средства, которые выдают за новую разработку, можно приобрести через интернет и соцсети в разных странах, в частности в Украине. Покупатели не имеют гарантий относительно состава и происхождения такой продукции, поэтому фактически не знают, какое именно вещество себе вводят.

О масштабах нелегальной продажи препаратов под видом ретатрутида сообщило издание BBC.

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Ретатрутид — разработка фармацевтической компании Eli Lilly, над которой она работает уже почти десять лет. Препарат пока не получил разрешения на применение у людей ни от одного регулирующего органа.

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Это, однако, не помешало появлению обширного нелегального рынка. В Великобритании средства под названием «рета» предлагаются не только в Интернете. По данным BBC, их можно приобрести в спортзалах, маникюрных и косметических салонах, парикмахерских, через социальные сети и даже у уличных продавцов цветов.

Тем временем в соцсетях пользователи демонстрируют результаты похудения, обсуждают продавцов и рассказывают об уменьшении аппетита после инъекций. Фармацевт Сехар Шахид обращает внимание на то, что приобретение нелегального препарата настолько вошло в привычку, что люди открыто делятся информацией о местах его покупки.

«Люди фактически вводят себе нелегальный препарат и считают, что это безопасно. Это настолько вошло в норму, что они открыто обсуждают своих дилеров, советуют, где лучше его покупать, и пишут об этом в соцсетях», — отметила Шахид.

Компания Eli Lilly предупреждает, что такие средства могут содержать неизвестные компоненты, вредные загрязнители или примеси. Количество действующего вещества в них может быть слишком большим или слишком малым, а иногда средство может содержать совсем другой компонент.

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Именно поэтому компания Eli Lilly призывает не использовать препараты, выдаваемые за ретатрутид, за пределами официальных клинических исследований компании.

После инъекций люди попадают в больницы

Последствия использования нелегальных средств уже видят медики. Эндокринолог Донал О’Ши рассказывает о молодых и физически здоровых пациентах, которые поступают в больницы с тошнотой, рвотой и диареей. В отдельных случаях у них развивается почечная недостаточность.

По словам О’Ши, некоторые персональные тренеры не только продают такие препараты, но и сами делают инъекции своим клиентам.

20-летний Том Дэвис из Брайтона столкнулся с серьезными побочными эффектами после того, как заказал препарат у китайского поставщика, которого ему порекомендовали знакомые из спортзала.

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После инъекции мужчина в течение 72 часов страдал от сильной диареи и тошноты, а его живот сильно раздулся. Свое состояние он описал так: «Мой организм работал на пределе возможностей».

Впоследствии Дэвис понял, что ввел себе дозу, которая, по его словам, в восемь раз превышала рекомендуемую.

Некоторые поддельные препараты продаются в виде порошка: перед инъекцией его необходимо смешать со стерильной бактериостатической водой и правильно рассчитать пропорции.

Врач-исследователь Нас Хаттак, который отбирает участников для III фазы клинических испытаний препарата ретатрутид компании Eli Lilly, подчеркивает, что люди, покупающие подделки и применяющие их без медицинского контроля, фактически проводят эксперименты над собой.

В ходе клинических испытаний участники проходят тщательный отбор. Врачи изучают их историю болезни, проверяют результаты анализов крови, оценивают общее и психическое состояние. Только после этого определяют, подходит ли человек для участия в исследовании.

«Когда человек покупает такой препарат в интернете и самостоятельно назначает себе лечение, он подвергает себя огромному риску», — предупредил Хаттак.

Почему вокруг ретатрутида возник такой ажиотаж

Новый препарат привлек внимание благодаря своему механизму действия. Ретатрутид одновременно имитирует действие трёх гормонов — GLP-1, GIP и глюкагона.

GLP-1 замедляет опорожнение желудка, усиливает чувство насыщения и помогает контролировать уровень сахара в крови. GIP стимулирует выработку инсулина, повышает чувствительность организма к нему и вместе с GLP-1 помогает уменьшать чувство голода.

Глюкагон, в свою очередь, увеличивает расход энергии организмом в состоянии покоя и способствует расщеплению жира в печени.

Благодаря одновременному воздействию на три рецептора ретатрутид получил неофициальное название «тройной G». Если препарат получит одобрение регулирующих органов, он станет первым средством для снижения веса, которое будет одновременно воздействовать на три рецептора.

Представленные на рынке препараты семаглутид, который продается, в частности, под брендами Ozempic и Wegovy, и тирзепатид, известный как Mounjaro, воздействуют на один или два рецептора.

Несмотря на положительные результаты последних клинических испытаний, настоящий ретатрутид по-прежнему проходит проверку на безопасность и эффективность. Поэтому пока нет гарантий, что препарат в конечном итоге получит разрешение и поступит в продажу.

В частности, в США одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) получает лишь около половины препаратов, дошедших до III фазы клинических испытаний.

Такой высокий процент неудач объясняется, в частности, тем, что в ходе исследований на больших и разнообразных группах пациентов препараты могут демонстрировать худшие результаты, чем на ранних этапах испытаний. Кроме того, могут выявиться неожиданные риски для здоровья.

В то же время компания Eli Lilly планирует подать в американское FDA заявку на одобрение ретатрутида в начале следующего года. Рассмотрение такой заявки может занять до года. Поэтому даже в случае успеха препарат вряд ли сможет легально появиться на американском рынке раньше конца 2027 года.

Компания борется с нелегальным рынком

Реализация препарата под названием ретатрутид стала проблемой и для самой Eli Lilly. Компания пытается пресечь незаконную продажу и сотрудничает с правоохранительными органами и регулирующими органами.

По данным Eli Lilly, компания уже подала жалобы в отношении более 14 тысяч сайтов, рекламных объявлений и постов в социальных сетях, в которых незаконно продвигался данный препарат.

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) также пытается противодействовать незаконному обороту. В течение последнего года регулятор проводил рейды и изъял несколько партий продукции, которую продавцы выдавали за ретатрутид.

Несмотря на это, продажа таких средств продолжается.

Что происходит с ретатрутидом в Украине

Украинский рынок не стал исключением. В интернете можно найти предложения о покупке препарата под названием «ретатрутид» по цене от 5,4 до 18 тысяч гривен.

На сайтах продавцы указывают в качестве стран-производителей США или Германию. При этом на сайтах, о которых идет речь в материале, не указано, что ретатрутид не одобрен регулирующими органами.

На одном из таких ресурсов ретатрутид описывается как новый препарат, который в настоящее время изучается с целью снижения веса и улучшения контроля уровня сахара при диабете второго типа.

Напомним, ранее Джей Ди Венс рассказал о том, как ему удалось похудеть после разговора с Робертом Кеннеди-младшим накануне Великого поста.

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