Новый штамм COVID XEC уже выявлен в 27 странах: прогноз на зиму

В настоящее время он обнаружен у сотен людей в Европе, Северной Америке и Азии.

Новый штамм COVID-19, известный как XEC, уже зафиксирован в 27 странах мира. Специалисты прогнозируют, что этот штамм может стать доминирующим в ближайшие месяцы, особенно в зимний период.

Об этом сообщило издание The Independent.

По словам аналитика Майка Хани, значительное увеличение случаев заражения новым штаммом XEC наблюдается в Дании и Германии. В настоящее время этот вариант коронавируса обнаружен у сотен человек в 27 странах Европы, Северной Америки и Азии.

Штамм COVID-19 XEC имеет более низкий уровень распространения в США и Канаде. В Европе он подтвержден в 5,96% случаев на 19 августа, а в Словении в августе более 10% образцов COVID содержали XEC. Майк Хани, основатель и руководитель Manga Solutions, компании с 25-летним опытом в сфере IT, отмечает, что XEC является комбинацией штаммов KS.1.1 и KP.3.3 и имеет симптомы, похожие на другие варианты COVID, такие как усталость, головные боли, боли в горле и высокая температура.

Штамм COVID-19 XEC менее распространен в США и Канаде, но в Европе он подтвержден в 5,96% случаев по состоянию на 19 августа. В Словении в августе этот вариант выявлялся более чем в 10% COVID-образцов. Майк Хани, основатель и руководитель IT-компании Manga Solutions в Австралии, сообщил, что XEC является комбинацией штаммов KS.1.1 и KP.3.3, и имеет симптомы, похожие на другие варианты COVID, такие как усталость, головные боли, боль в горле и высокая температура.

Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона, профессор Франсуа Баллу, отмечает, что XEC более заразен, но вакцины должны оставаться эффективными, поскольку штамм относится к семье Omicron. Он также предполагает, что XEC может стать доминирующим штаммом уже в следующую зиму.

Напомним, заместитель председателя Министерства здравоохранения Украины сообщил, что в настоящее время в Украине циркулируют 10 подтипов штамма коронавируса "Омикрон". Он также отметил, что за последний месяц количество заболеваний COVID-19 выросло в шесть раз, и сейчас на стационарном лечении находятся более 2500 пациентов.

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