Новый штамм коронавируса, сеющий хаос в Индии, добрался до Европы: чем он опасен

Этот вариант COVID происходит от штамма "омикрон", и эксперты считают его по меньшей мере таким же заразным.

Новейший вариант COVID "арктур", вызвавший волну заражений в Индии, уже обнаруживают в Великобритании. За последний месяц было обнаружено около 50 случаев.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Этот вариант COVID происходит от штамма "омикрон", и эксперты считают его по меньшей мере таким же заразным.

В Индии из-за "арктура" больницы страны ввели наивысший уровень опасности — "красный код", а некоторые штаты Индии снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах, пытаясь остановить стремительный рост заражения.

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Сейчас эксперты не считают, что этот штамм под названием XBB.1.16 будет более смертоносным, чем основные штаммы, которые сейчас распространены, хотя ситуация все еще нуждается в изучении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что сейчас ведет мониторинг "арктура", который впервые был замечен в конце января. Эксперты предупреждают, что у него тревожные мутации.

"Он имеет дополнительную мутацию в белке Spike, которая, согласно лабораторным исследованиям, показывает повышенную инфекционность, а также потенциальную повышенную патогенность", — объяснила Мария Ван Керкхов, технический руководитель ВОЗ по Covid.

Исполнительный орган по вопросам здравоохранения и безопасности Великобритании подтвердил, что новый штамм уже вызвал 50 случаев заражения в стране.

В Индии 12 апреля было зарегистрировано 40 215 случаев коронавирусной инфекции, что на 3122 случая больше, чем в среднем за день. Считается, что новый вариант является причиной большинства заражений.

Напомним, пандемия коронавируса могла начаться из-за продажи на рынке китайского города Ухань зараженных COVID-19 енотовидных собак. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав генетические данные, собранные на рынке живых продуктов.

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