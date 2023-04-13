Новый штамм коронавируса, сеющий хаос в Индии, добрался до Европы: чем он опасен

Этот вариант COVID происходит от штамма "омикрон", и эксперты считают его по меньшей мере таким же заразным.
Новейший вариант COVID "арктур", вызвавший волну заражений в Индии, уже обнаруживают в Великобритании. За последний месяц было обнаружено около 50 случаев.
Об этом сообщает издание Daily Star.
Этот вариант COVID происходит от штамма "омикрон", и эксперты считают его по меньшей мере таким же заразным.
В Индии из-за "арктура" больницы страны ввели наивысший уровень опасности — "красный код", а некоторые штаты Индии снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах, пытаясь остановить стремительный рост заражения.
Сейчас эксперты не считают, что этот штамм под названием XBB.1.16 будет более смертоносным, чем основные штаммы, которые сейчас распространены, хотя ситуация все еще нуждается в изучении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что сейчас ведет мониторинг "арктура", который впервые был замечен в конце января. Эксперты предупреждают, что у него тревожные мутации.
"Он имеет дополнительную мутацию в белке Spike, которая, согласно лабораторным исследованиям, показывает повышенную инфекционность, а также потенциальную повышенную патогенность", — объяснила Мария Ван Керкхов, технический руководитель ВОЗ по Covid.
Исполнительный орган по вопросам здравоохранения и безопасности Великобритании подтвердил, что новый штамм уже вызвал 50 случаев заражения в стране.
В Индии 12 апреля было зарегистрировано 40 215 случаев коронавирусной инфекции, что на 3122 случая больше, чем в среднем за день. Считается, что новый вариант является причиной большинства заражений.
Напомним, пандемия коронавируса могла начаться из-за продажи на рынке китайского города Ухань зараженных COVID-19 енотовидных собак. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав генетические данные, собранные на рынке живых продуктов.
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