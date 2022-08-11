Новый смертельный вирус "Ланья" из Китая: какие симптомы и как он передается

Уже известно о том, что этим генипавирусом заразились 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

Об этом сообщает Express.

По данным Тайваньского центра по контролю за заболеваниями, новый вирус "Ланья", являющийся генипавирусом, может привести к смерти в случае заражения. Новый опасный для человека вирус был официально идентифицирован только на прошлой неделе, хотя был обнаружен еще в 2018 году в Китае.

Международная группа ученых выяснила, что переносчиками нового вируса "Ланья" являются землеройки. Именно от этих животных и произошло заражение первых 35 человек, поэтому нет данных о том, что этот вирус передавался от человека к человеку. Также в ходе исследования ученые обнаружили новый вирус у 2% домашних коз и у 5% собак.

Симптомы

Все люди, заразившиеся новым вирусом, имеют симптомы, очень напоминающие грипп. Зараженные люди страдают от повышенной температуры, кашля, головной боли, рвоты и усталости. Также в крови больных было выявлено снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов. Еще одним симптомом новой болезни стало нарушение нормального функционирования печени и почек.

Ранее стало известно, что правительство США объявило вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Коронавирус имеет новый подвид: как уберечься и кому нужна прививка - Игорь Кузин в ТСН

Читайте также: