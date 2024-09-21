Новый способ вакцинации против ВИЧ оказался чрезвычайно эффективным — исследование

Раньше, чтобы создать эффективные антитела, нужно применять многодозовые схемы вакцинации.

Группа ученых Массачусетского технологического института (США) в ходе исследования установила, что новый способ введения вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) может сформировать сильный иммунный ответ.

Об этом сообщает Science Immunology, опубликовав результаты проведенных исследований.

Ученые, экспериментировавшие с лабораторными мышами, вводили антивирусный препарат с интервалом в одну неделю, соблюдая двухдозовую схему, при которой 20% вакцины было введено в первой дозе и 80% — во второй.

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Меньшая доза должна подготовить иммунную систему, а вторая — вызывает мощную реакцию.

Раньше, чтобы создать эффективные антитела, нужно было применять многодозовые схемы вакцинации.

"Основная схема из семи доз высокоэффективна, но она непрактична для массовой вакцинации", — подчеркнули в исследовании.

Напомним, в Германии 60-летний мужчина стал седьмым человеком в мире, который излечился от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это произошло благодаря инновационному подходу к трансплантации стволовых клеток.

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