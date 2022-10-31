Новый тест на рак: ученые обнаружили "темную материю", которая может изменить способ выявления и лечения онкологии

Специалисты изучают роль эпигенетики, то есть изменений в генах, на развитие рака.

Об этом свидетельствует новое исследование Института изучения рака, пишет BBC со ссылкой на комментарий директора Центра эволюции и рака в Институте изучения рака, профессора Тревора Грэма из Лондона.

Выводы опубликованы в самом престижном научном рецензируемом журнале мира Nature.

Эпигенетика – это наука, изучающая наследственные изменения во внешнем виде или в экспрессии генов, обусловленные другими механизмами, чем изменение последовательности нуклеотидов ДНК. Ученые предполагают, что так называемая "темная материя" может изменить способ выявления и лечения рака.

Ученые проанализировали более 1300 образцов из 30 видов рака кишечника, в результате чего ученые обнаружили, что эпигенетические изменения очень распространены в раковых клетках и заставляют их расти больше других клеток.

Также специалисты рассмотрели образцы, взятые из разных частей одной опухоли. Было обнаружено, что развитие раковых клеток часто зависит от факторов, отличных от мутаций ДНК.

Исследователи говорят, что их выводы не могут доказать, что эпигенетические изменения непосредственно приводят к изменениям в поведении раковых опухолей и нужно сделать больше, чтобы показать, как это происходит.

Открытие поможет создать новые формы тестирования на онкологию, которые помогут адаптировать лечение.

В то же время о результатах исследования говорить еще рано. Специалисты находятся на первых ступенях на пути к истине.

Они объясняют, что для большинства людей гены – это структурные изменения кода ДНК, которые передаются из поколения в поколение.

В результате большое внимание уделяется тому, как эти генные мутации стимулируют развитие рака.

По словам врачей, эпигенетика – это исследование того, как поведение человека и окружающей среды могут вызвать изменения, влияющие на работу его генов.

Эпигенетика человека меняется с возрастом и в соответствии с тем, где вы живете и как живете.

Эпигенетика не изменяет код ДНК, но она может контролировать доступ к генам и, как полагают, играть важную роль в развитии рака.

"Мы обнаружили еще один уровень контроля за тем, как ведут себя раковые заболевания. Мы называем это "темной материей" рака", — сказал профессор Тревор Грэм.

По его словам, в каждой клетке "линии ДНК могут сворачиваться в клубки", влияя на то, какие гены считываются.

Расположение клубков может быть очень важно для определения поведения рака, добавил он.

"Это не изменит клиническую помощь уже завтра, но может стать путём для разработки новых методов лечения", — отметил Грэм.

Генетическое тестирование на раковые мутации, такие как BRCA, например, повышающие риск рака молочной железы, дает лишь часть картины о возможности онкологического заболевания.

"Испытывая как генетические, так и эпигенетические изменения, мы потенциально могли бы гораздо точнее предсказать, какая терапия будет лучшей для лечения рака конкретного человека", — пояснил профессор Грэм.

Ранее специалисты Минздрава предоставили актуальную информацию о заболеваемости раком груди в Украине.

Напомним, каждая женщина раз в год обязана посещать маммолога – делать ультразвуковую диагностику или маммографию.

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