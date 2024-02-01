Новый тест обнаруживает рак яичников раньше благодаря искусственному интеллекту

Метод уже опробовали на 564 женщинах.

Ученые говорят, что они разработали ранний скрининговый тест, который может выявить рак яичников с чрезвычайной точностью благодаря достижениям искусственного интеллекта.

Об этом пишет nypost.com.

Подход машинного обучения с точностью 93% "является новым направлением в раннем обнаружении рака яичников, а возможно и других видов рака", — сказал Джон Макдональд, почетный профессор Технологического института Джорджии.

Раннее обнаружение особенно важно, поскольку исследователи Технологического института Джорджии описывают рак яичников как "тихого убийцу", который обычно протекает бессимптомно – его редко можно обнаружить во время обычного гинекологического осмотра.

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Ученые Технологического института Джорджии говорят, что метаболический профиль женщины можно использовать для определения точной вероятности заболевания раком яичников.

"Этот персонализированный подход к диагностике рака более клинически информативен и точен, чем традиционные бинарные тесты (да/нет)", — сказал Макдональд.

Рак яичников – основная причина смертности от рака среди женщин. Американское онкологическое общество сообщает, что примерно 1 из 87 женщин заболеет раком яичников, и 1 из 130, вероятно, умрет от него. Среди предупредительных признаков вздутие живота, боли в животе, затруднение приема пищи и частое мочеиспускание.

Чтобы определить, есть ли у женщины рак яичников, может потребоваться ректовагинальное исследование органов малого таза для выявления отклонений, ультразвуковое трансвагинальное исследование органов малого таза и/или анализ крови CA-125 для определения наличия белка.

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При раннем лечении выживаемость в течение пяти лет составляет более 90%, отметили в Технологическом институте Джорджии.

Исследователи сосредоточили свои усилия на метаболитах – молекулах, образующихся в результате химических процессов – в крови.

Как пояснил соавтор Джеффри Скольник, метаболиты, потенциально способные изменить правила игры, идентифицируются в широких группах, а не как отдельные объекты.

Менее 7% из них в крови было химически охарактеризовано, но машинное обучение в сочетании с аналитическим методом масс-спектрометрии позволило исследователям выявить уникальные характеристики, которые могут проложить путь к диагностике рака яичников, добавил соавтор Донджо Пан.

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Он сказал, что благодаря новому подходу тысячи метаболитов "могут быть легко и точно обнаружены", что позволит провести "точную диагностику рака яичников".

"Очевидно, что существует огромная потребность в точном раннем диагностическом тесте этой коварной болезни", — добавил Макдональд.

Исследовательская группа настроена оптимистично по поводу того, что эта новая методология, испытанная на 564 женщинах, может привести к раннему скринингу и другим типам рака.

Напомним, недавно 24-летней женщине удалили необычную опухоль яичника весом 32 кг. Она даже не подозревала о ее существовании.

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