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Нужно ли делать вторую бустерную дозу прививки против COVID-19, если человек не находится в группе риска

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Нужно ли делать вторую бустерную дозу прививки против COVID-19, если человек не находится в группе риска

Фото: Pexels

Медики предупреждают людей из 6 групп риска о важности вакцинации.

Если вы не относитесь к группе риска и вам еще не исполнилось 60 лет – делать вторую бустерную дозу прививки против COVID-19 не рекомендуется.

Об этом пишут специалисты Минздрава.

Напомним, к группам риска, которым рекомендован второй бустер, относятся:

  • люди старше 60 лет
  • люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми
  • люди с инвалидностью
  • люди с иммуносупрессией
  • люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19 (перечень состояний здесь ).
  • люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями

Напомним, что прививаться от COVID-19 в Украине можно в любом пункте или в центре вакцинации. Обратите внимание на список пунктов или звоните 16-77.

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Дата публикации
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