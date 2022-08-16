Нужно ли делать вторую бустерную дозу прививки против COVID-19, если человек не находится в группе риска

Медики предупреждают людей из 6 групп риска о важности вакцинации.
Если вы не относитесь к группе риска и вам еще не исполнилось 60 лет – делать вторую бустерную дозу прививки против COVID-19 не рекомендуется.
Об этом пишут специалисты Минздрава.
Напомним, к группам риска, которым рекомендован второй бустер, относятся:
- люди старше 60 лет
- люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми
- люди с инвалидностью
- люди с иммуносупрессией
- люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19 (перечень состояний здесь ).
- люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями
Напомним, что прививаться от COVID-19 в Украине можно в любом пункте или в центре вакцинации. Обратите внимание на список пунктов или звоните 16-77.
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