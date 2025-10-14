Нужно ли принимать антибиотики во время ОРВИ: медики дали точный ответ

Грипп.

В Украине начался новый эпидсезон. Число заболевших гриппом, COVID-19 и ОРВИ растет как среди взрослых, так и среди детей. Часто украинцы даже без назначения врача прибегают к употреблению антибиотиков.

Можно ли принимать антибиотики во время острых респираторных вирусных инфекций, сообщили специалисты Центра общественного здоровья.

Прежде всего следует помнить, что во время ОРВИ не всегда нужно лекарство. К примеру, насморк, боли в горле, чихание, общее ухудшение самочувствия, легкое повышение температуры тела до 38℃ не всегда требуют использования лекарственных средств.

Медики отмечают, что ОРВИ вызывают вирусы, а антибиотики действуют только на бактерии. Поэтому употребление таких препаратов не даст ожидаемого результата, а даже может вызвать серьезные осложнения – как желудочно-кишечные расстройства, нарушения работы почек и печени. Также в кишечнике может нарушиться здоровый баланс микробов.

Кроме того, использование антибиотиков, когда до этого нет показаний, может снизить их эффективность в будущем.

"Болезнетворные бактерии со временем адаптируются к антибиотикам и становятся более "закаленными" к ним. У таких бактерий развивается антибиотикорезистентность. Когда такие бактерии не реагируют на лечение антибиотиками, врачам тяжелее успешно лечить инфекционные болезни, в частности опасные - сепис, бактериозную ЦОС.

Специалисты отмечают, что только врач может назначать антибиотики и только в случае подтверждения или обоснованного подозрения на бактериальную природу инфекции.

Как сообщали в Минздраве, в Украине начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Грипп среди них самый опасный: он чаще приводит к тяжелым осложнениям и может иметь летальные последствия. В этом сезоне, как и в предыдущие, ожидается циркуляция вирусов гриппа А не субтипированный, А(H1)pdm09, А(H3) и В.