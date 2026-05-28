Нужно ли принимать витамин D летом и в каких продуктах он содержится
Минимальное количество витамина D можно получить из пищи, а основную часть — только находясь на солнце.
Витамин D — это так называемый «витамин солнца», который организм синтезирует в коже под действием солнечного света. Он помогает организму усваивать кальций и фосфаты, поступающие в организм с едой.
Эти минералы важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы, укрепления иммунитета и предотвращения рахита у младенцев — состояния, которое вызывает ослабление и деформацию костей.
Сколько витамина D нужно человеку и как его получить
Приблизительно с конца марта-начала апреля до конца сентября большинство людей могут получать необходимый им витамин D с помощью солнечного света.
Это значит, что летом принимать добавки большинству людей не нужно.
Детям от 1 года и взрослым необходимо 10 микрограмм (400 МЕ) витамина D в день.
Это касается беременных женщин и кормящих грудью, а также людей с риском дефицита витамина D.
В то же время детям до 1 года требуется от 8,5 до 10 микрограмм витамина D в день.
Обычно, чтобы здоровый ребенок получил свою порцию витамина D, достаточно находиться на солнце по крайней мере 15-30 минут в день и употреблять продукты, содержащие этот витамин:
жирную рыбу (лосось, тунец и т.п.)
молочные продукты
говяжью печень
яичные желтки
Витамин D действительно необходим нашему организму и закрывать глаза на его дефицит нельзя.
