Нужно ли снимать шкурку с лосося перед приготовлением: это стоит запомнить раз и навсегда

Многие кулинары по привычке отделяют шкурку от рыбного куска, считая, что она слишком жирная или вообще опасная.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть несколько факторов. Лососевая рыба, имеющая шкурку, лучше держит форму, поэтому профессиональные повара ее не отделяют. А в некоторых азиатских странах лососевую шкурку подают зажаренной в виде чипсов. А врачи говорят, что шкурка лосося не только безопасна, но и полезна.

Готовить и есть филе рыбы можно вместе с верхним слоем, главное, счистить чешую. Кусок рыбы со шкуркой содержит больше полиненасыщенных жирных кислот омега-с, качественного белка и витамина D. Трио этих микроэлементов очень полезно для костей, суставов и мышц, снижает риск хронических заболеваний и когнитивных расстройств. А содержащиеся в шкурке лосося фосфор и коллаген способствуют укреплению иммунной системы, положительно влияют на здоровье кожи и волос и улучшают зрение.

Однако нужно знать, что шкурка жареной рыбы может быть источником канцерогенных веществ, образующихся в процессе жарки. Также она может содержать токсичные вещества, например ртуть, которая накапливается в рыбьем жире, ею можно отравиться.

Беременным женщинам и кормящим грудным молоком рекомендовано есть филе рыбы без шкурки. Также лучше чистить морепродукты, в качестве которых вы не уверены.

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