Нужно ли специально готовиться к прививке и ждать оптимального времени для этого

из-за войны возрастает риск распространения инфекционных болезней. Защиту от них дают только прививки.

Специально готовиться к прививке или ждать оптимального времени для них не нужно. Перед прививками не следует сдавать никаких анализов (крови, мочи, иммунограмму), в том числе ПЦР-тестов или тестов на антитела перед вакцинацией от COVID-19.

Об этом сообщили в Минздраве.

Нужно ли сдавать анализы перед прививкой

Анализ крови или мочи может выявить наличие воспалительных процессов в организме. Впрочем, острые заболевания сами по себе не являются противопоказанием к вакцинации.

Когда нельзя проводить вакцинацию

Врачи не рекомендуют прививать человека с температурой свыше 38,5 градусов не потому, что вакцинация в таком состоянии опасна, а потому, что если ввести вакцину и температура повысится или не будет снижаться, то трудно будет понять, реакция на прививку или человеку. становится хуже. В таких случаях прививку рекомендуют отложить, пока температура нормализуется.

Защищают человека от COVID-19 не только антитела, но и клеточный иммунитет, который невозможно определять обычным тестом антитела. Поэтому даже тем, кто болел коронавирусом, рекомендовано прививаться, но не ранее чем через 28 дней после начала болезни.

Также нет смысла делать ПЦР-тест, ведь он показателен в данный момент, а человек, пока ждет тест, тоже может заболеть.

Перед вакцинацией нет необходимости измерять АД.

Такая практика действует и в других странах, где никто не назначает дополнительных обследований или анализов перед вакцинацией.

Проверьте по календарю прививок, имеете ли вы и ваши дети все необходимые рутинные прививки. Если нет, запишитесь к семейному врачу и получите пропущенные дозы вакцины.

Календарь прививок Минздрава

Также вспомните, когда вы делали последнюю прививку от COVID-19. Если с тех пор прошло более 5 месяцев, следует сделать первый бустер.

Вторую бустерную вакцину следует делать по меньшей мере через 4 месяца после первой.

Добавим, если вы получили две дозы прививки коронавирусом более года назад, не следует начинать курс вакцинации заново.

Напомним, в Украине разрешили бустерную прививку от коронавируса для вакцинированных детей от 12 лет.

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