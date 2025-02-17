О чем могут "сказать" ногти: сигналы организма, которые не следует игнорировать

Врачи при осмотре обращают внимание на состояние ногтей, ведь их вид может быть ключом к диагностике заболеваний.
Ногти не только защищают нежную кожу на кончиках пальцев, но и помогают в повседневной жизни – например, когда вы чешитесь или чистите мандарин. Но состояние ногтей также может быть зеркалом вашего здоровья.
Об этом говорится в статье BBC.
Основы анатомии ногтя
Ногти – это не что иное, как продолжение кожи. Они состоят из кератина – крепкого белка, который обеспечивает защиту кончиков пальцев.
Светлый полумесяц у основания ногтя называется лунулой. Это зона активного роста, где формируются впоследствии затвердевающие клетки, образуя ногтевую пластину.
Ногтевое ложе покрывает кутикула – тонкий слой мертвых клеток, служащий естественным барьером против бактерий и грибков.
Для кого-то глаза – это зеркало души, а для врача ногти – подсказка об общем состоянии организма. Их вид может сигнализировать о проблемах с печенью, сердцем, почками и даже аутоиммунных заболеваниях.
Серьезные изменения в ногтях, на которые следует обратить внимание
Выпуклые ногти и утолщенные кончики пальцев (барабанные пальцы).
Если ногти становятся выпуклыми, а кончики пальцев опухают и имеют утолщенный вид, это может являться признаком низкого уровня кислорода в крови.
Такое состояние часто сопровождает:
- хронические заболевания легких (рак легких, туберкулез, фиброз),
- болезни сердца (инфекции клапанов, врожденные пороки),
- проблемы с печенью (цирроз),
- целиакию (аутоиммунное заболевание кишечника).
Если вы заметили подобные изменения, не откладывайте визит к врачу. В некоторых случаях требуется немедленное обследование, в том числе рентген грудной клетки.
Белые пятна на ногтях (лейконихия)
Существует миф, что белые пятнышки на ногтях свидетельствуют о дефиците кальция. На самом деле, они в большинстве своем являются следствием микротравм (удар, давление, маникюр).
Однако в редких случаях лейконихия может указывать на:
- отравления тяжелыми металлами (свинцом, мышьяком),
- псориаз (хроническое кожное заболевание),
- заболевание печени или почек, если весь ноготь становится белым.
Синие или темные ногти
Если ногти приобрели синюшный оттенок, это может быть сигналом недостатка кислорода в крови, который наблюдается во время:
- сердечной недостаточности,
- эмфиземы легких,
- обморожения пальцев.
Темные линии под ногтем могут являться следствием травмы, но если они появились без видимой причины, следует провериться на подногтевую меланому – редкий, но опасный вид рака.
Если заметили темную линию или увеличивающееся пятно, обратитесь к дерматологу.
Красные прожилки под ногтем
Иногда под ногтем могут появиться мелкие красные или коричневые полоски, похожие на занозу. Это могут быть:
- травматические кровоизлияния (удар, давление),
- признак васкулита – воспаления кровеносных сосудов,
- сердечная инфекция (эндокардит).
Желтые ногти
Желтоватый оттенок ногтей может свидетельствовать о:
- грибковой инфекции (онихомикоз),
- нарушении в работе печени,
- синдроме желтых ногтей – редком заболевании, связанном с лимфатическими проблемами.
Если изменения сопровождаются утолщением или ломкостью, не занимайтесь самолечением – лучше обратиться к врачу.
Ломкие и тонкие ногти
Легко ломающиеся или расслаивающиеся ногти могут сигнализировать о:
- дефиците железа (анемия),
- гипотиреозе (сниженная функция щитовидной железы),
- недостаточности биотина (витамина B7).
Вогнутые ногти ("ложковидные")
Если ноготь углубляется внутрь, образуя форму ложки, это может быть связано с:
- железодефицитной анемией,
- целиакией (нарушением усвоения питательных веществ).
Горизонтальные борозды (линии Бо)
Такие борозды могут появиться из-за:
- сильного стресса или болезни,
- дефицита белка в организме,
- диабета или нарушения кровообращения.
Почему ногти так много рассказывают о здоровье?
Ногти – одна из немногих частей тела, которые всегда на виду. Они фактически являются продолжением кожи, поэтому они могут указывать на внутренние проблемы в организме.
Врачи при осмотре обращают внимание на состояние ногтей, ведь их вид может быть ключом к диагностике заболеваний.
Важно помнить, что большинство изменений ногтей безопасны и вызваны внешними факторами (удары, маникюр, влажность). Однако если изменения не исчезают в течение нескольких недель, лучше проконсультироваться с врачом.
Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Если вас беспокоят изменения ногтей или другие симптомы, обратитесь к специалисту.
К слову, ранее сообщалось, что желатин содержит коллаген, который оказывает огромное положительное влияние на соединительную ткань, суставы, кости, а также кожу, волосы и ногти.
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