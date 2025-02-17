Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

О чем могут "сказать" ногти: сигналы организма, которые не следует игнорировать

О чем могут "сказать" ногти: сигналы организма, которые не следует игнорировать

Ногти / Фото: pixabay.com

Врачи при осмотре обращают внимание на состояние ногтей, ведь их вид может быть ключом к диагностике заболеваний.

Ногти не только защищают нежную кожу на кончиках пальцев, но и помогают в повседневной жизни – например, когда вы чешитесь или чистите мандарин. Но состояние ногтей также может быть зеркалом вашего здоровья.

Об этом говорится в статье BBC.

Основы анатомии ногтя

Ногти – это не что иное, как продолжение кожи. Они состоят из кератина – крепкого белка, который обеспечивает защиту кончиков пальцев.

Светлый полумесяц у основания ногтя называется лунулой. Это зона активного роста, где формируются впоследствии затвердевающие клетки, образуя ногтевую пластину.

Ногтевое ложе покрывает кутикула – тонкий слой мертвых клеток, служащий естественным барьером против бактерий и грибков.

Для кого-то глаза – это зеркало души, а для врача ногти – подсказка об общем состоянии организма. Их вид может сигнализировать о проблемах с печенью, сердцем, почками и даже аутоиммунных заболеваниях.

Серьезные изменения в ногтях, на которые следует обратить внимание

Выпуклые ногти и утолщенные кончики пальцев (барабанные пальцы).

Если ногти становятся выпуклыми, а кончики пальцев опухают и имеют утолщенный вид, это может являться признаком низкого уровня кислорода в крови.

Такое состояние часто сопровождает:

  • хронические заболевания легких (рак легких, туберкулез, фиброз),
  • болезни сердца (инфекции клапанов, врожденные пороки),
  • проблемы с печенью (цирроз),
  • целиакию (аутоиммунное заболевание кишечника).

Если вы заметили подобные изменения, не откладывайте визит к врачу. В некоторых случаях требуется немедленное обследование, в том числе рентген грудной клетки.

Белые пятна на ногтях (лейконихия)

Существует миф, что белые пятнышки на ногтях свидетельствуют о дефиците кальция. На самом деле, они в большинстве своем являются следствием микротравм (удар, давление, маникюр).

Однако в редких случаях лейконихия может указывать на:

  • отравления тяжелыми металлами (свинцом, мышьяком),
  • псориаз (хроническое кожное заболевание),
  • заболевание печени или почек, если весь ноготь становится белым.

Синие или темные ногти

Если ногти приобрели синюшный оттенок, это может быть сигналом недостатка кислорода в крови, который наблюдается во время:

  • сердечной недостаточности,
  • эмфиземы легких,
  • обморожения пальцев.

Темные линии под ногтем могут являться следствием травмы, но если они появились без видимой причины, следует провериться на подногтевую меланому – редкий, но опасный вид рака.

Если заметили темную линию или увеличивающееся пятно, обратитесь к дерматологу.

Красные прожилки под ногтем

Иногда под ногтем могут появиться мелкие красные или коричневые полоски, похожие на занозу. Это могут быть:

  • травматические кровоизлияния (удар, давление),
  • признак васкулита – воспаления кровеносных сосудов,
  • сердечная инфекция (эндокардит).

Желтые ногти

Желтоватый оттенок ногтей может свидетельствовать о:

  • грибковой инфекции (онихомикоз),
  • нарушении в работе печени,
  • синдроме желтых ногтей – редком заболевании, связанном с лимфатическими проблемами.

Если изменения сопровождаются утолщением или ломкостью, не занимайтесь самолечением – лучше обратиться к врачу.

Ломкие и тонкие ногти

Легко ломающиеся или расслаивающиеся ногти могут сигнализировать о:

  • дефиците железа (анемия),
  • гипотиреозе (сниженная функция щитовидной железы),
  • недостаточности биотина (витамина B7).

Вогнутые ногти ("ложковидные")

Если ноготь углубляется внутрь, образуя форму ложки, это может быть связано с:

  • железодефицитной анемией,
  • целиакией (нарушением усвоения питательных веществ).

Горизонтальные борозды (линии Бо)

Такие борозды могут появиться из-за:

  • сильного стресса или болезни,
  • дефицита белка в организме,
  • диабета или нарушения кровообращения.

Почему ногти так много рассказывают о здоровье?

Ногти – одна из немногих частей тела, которые всегда на виду. Они фактически являются продолжением кожи, поэтому они могут указывать на внутренние проблемы в организме.

Врачи при осмотре обращают внимание на состояние ногтей, ведь их вид может быть ключом к диагностике заболеваний.

Важно помнить, что большинство изменений ногтей безопасны и вызваны внешними факторами (удары, маникюр, влажность). Однако если изменения не исчезают в течение нескольких недель, лучше проконсультироваться с врачом.

Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Если вас беспокоят изменения ногтей или другие симптомы, обратитесь к специалисту.

К слову, ранее сообщалось, что желатин содержит коллаген, который оказывает огромное положительное влияние на соединительную ткань, суставы, кости, а также кожу, волосы и ногти.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация