О чем могут "сказать" ногти: сигналы организма, которые не следует игнорировать

Врачи при осмотре обращают внимание на состояние ногтей, ведь их вид может быть ключом к диагностике заболеваний.

Ногти не только защищают нежную кожу на кончиках пальцев, но и помогают в повседневной жизни – например, когда вы чешитесь или чистите мандарин. Но состояние ногтей также может быть зеркалом вашего здоровья.

Об этом говорится в статье BBC.

Основы анатомии ногтя

Ногти – это не что иное, как продолжение кожи. Они состоят из кератина – крепкого белка, который обеспечивает защиту кончиков пальцев.

Светлый полумесяц у основания ногтя называется лунулой. Это зона активного роста, где формируются впоследствии затвердевающие клетки, образуя ногтевую пластину.

Ногтевое ложе покрывает кутикула – тонкий слой мертвых клеток, служащий естественным барьером против бактерий и грибков.

Для кого-то глаза – это зеркало души, а для врача ногти – подсказка об общем состоянии организма. Их вид может сигнализировать о проблемах с печенью, сердцем, почками и даже аутоиммунных заболеваниях.

Серьезные изменения в ногтях, на которые следует обратить внимание

Выпуклые ногти и утолщенные кончики пальцев (барабанные пальцы).

Если ногти становятся выпуклыми, а кончики пальцев опухают и имеют утолщенный вид, это может являться признаком низкого уровня кислорода в крови.

Такое состояние часто сопровождает:

хронические заболевания легких (рак легких, туберкулез, фиброз),

болезни сердца (инфекции клапанов, врожденные пороки),

проблемы с печенью (цирроз),

целиакию (аутоиммунное заболевание кишечника).

Если вы заметили подобные изменения, не откладывайте визит к врачу. В некоторых случаях требуется немедленное обследование, в том числе рентген грудной клетки.

Белые пятна на ногтях (лейконихия)

Существует миф, что белые пятнышки на ногтях свидетельствуют о дефиците кальция. На самом деле, они в большинстве своем являются следствием микротравм (удар, давление, маникюр).

Однако в редких случаях лейконихия может указывать на:

отравления тяжелыми металлами (свинцом, мышьяком),

псориаз (хроническое кожное заболевание),

заболевание печени или почек, если весь ноготь становится белым.

Синие или темные ногти

Если ногти приобрели синюшный оттенок, это может быть сигналом недостатка кислорода в крови, который наблюдается во время:

сердечной недостаточности,

эмфиземы легких,

обморожения пальцев.

Темные линии под ногтем могут являться следствием травмы, но если они появились без видимой причины, следует провериться на подногтевую меланому – редкий, но опасный вид рака.

Если заметили темную линию или увеличивающееся пятно, обратитесь к дерматологу.

Красные прожилки под ногтем

Иногда под ногтем могут появиться мелкие красные или коричневые полоски, похожие на занозу. Это могут быть:

травматические кровоизлияния (удар, давление),

признак васкулита – воспаления кровеносных сосудов,

сердечная инфекция (эндокардит).

Желтые ногти

Желтоватый оттенок ногтей может свидетельствовать о:

грибковой инфекции (онихомикоз),

нарушении в работе печени,

синдроме желтых ногтей – редком заболевании, связанном с лимфатическими проблемами.

Если изменения сопровождаются утолщением или ломкостью, не занимайтесь самолечением – лучше обратиться к врачу.

Ломкие и тонкие ногти

Легко ломающиеся или расслаивающиеся ногти могут сигнализировать о:

дефиците железа (анемия),

гипотиреозе (сниженная функция щитовидной железы),

недостаточности биотина (витамина B7).

Вогнутые ногти ("ложковидные")

Если ноготь углубляется внутрь, образуя форму ложки, это может быть связано с:

железодефицитной анемией,

целиакией (нарушением усвоения питательных веществ).

Горизонтальные борозды (линии Бо)

Такие борозды могут появиться из-за:

сильного стресса или болезни,

дефицита белка в организме,

диабета или нарушения кровообращения.

Почему ногти так много рассказывают о здоровье?

Ногти – одна из немногих частей тела, которые всегда на виду. Они фактически являются продолжением кожи, поэтому они могут указывать на внутренние проблемы в организме.

Врачи при осмотре обращают внимание на состояние ногтей, ведь их вид может быть ключом к диагностике заболеваний.

Важно помнить, что большинство изменений ногтей безопасны и вызваны внешними факторами (удары, маникюр, влажность). Однако если изменения не исчезают в течение нескольких недель, лучше проконсультироваться с врачом.

Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Если вас беспокоят изменения ногтей или другие симптомы, обратитесь к специалисту.

К слову, ранее сообщалось, что желатин содержит коллаген, который оказывает огромное положительное влияние на соединительную ткань, суставы, кости, а также кожу, волосы и ногти.