О чем свидетельствует отрицательный тест на антитела после вакцинации от COVID-19: разъяснение МОЗ

О чем свидетельствует отрицательный тест на антитела после вакцинации от COVID-19: разъяснение МОЗ

В Украине тесты нестандартизированы и часто дают неточные результаты.

Многие украинцы, которые вакцинировались против COVID-19, выражают обеспокоенность тем, что тесты не показывают у них наличия антител к коронавирусу. Как пояснили в пятницу, 25 июня, на Facebook-странице Министерства здравоохранения, беспокоиться по этому поводу не стоит.

Как сообщили в Минздраве, тесты, которыми измеряют уровень антител в Украине не стандартизированы. "Лаборатории делают их по-разному, разными тест-системами и на разном оборудовании. Поэтому они часто дают неточные результаты ", — отметили в ведомстве.

Фото: МЗ

Кроме того, медики отметили, что антитела — это не единственное звено защиты от COVID-19. "Кроме антител существует еще клеточный иммунитет, который тоже производится в результате вакцинации", — утверждают в Минздраве.

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Напомним, что по состоянию на 25 июня в Украине от коронавируса привито 2 325 345 человек. За последние сутки сделали рекордное количество прививок.

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