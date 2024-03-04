О них лучше забыть: какие фрукты нельзя есть после 50 лет

Эти фрукты опасны для людей после 50 лет, потому что их употребление провоцирует развитие сахарного диабета и повышение давления.

С возрастом у людей обостряются разные заболевания, поскольку организм становится значительно слабее. Поэтому уже после 50 лет нельзя употреблять в больших количествах те продукты, которые можно было себе позволить в 30. К таким, как это ни странно, относятся и фрукты. Рассказываем, какие фрукты и ягоды лучше не есть после 50, чтобы не спровоцировать развитие болезней.

Какие фрукты нельзя есть людям за 50 и почему: полный список

Виноград, манго, бананы, сладкие яблоки. Эти фрукты содержат много природных сахаров. Да, они полезны для здоровья, но у людей после пятидесяти лет снижается чувствительность к глюкозе и появляется склонность к сахарному диабету. Поэтому эти фрукты лучше забыть, поскольку можно спровоцировать появление или обострение уже существующей болезни.

Дыня. После сорока лет в организме замедляются все процессы, в том числе пищеварение и обмен веществ. А дыня крайне тяжела для переваривания, ее нельзя есть натощак, потому что это может вызвать метеоризм и вздутие живота. Также ее не следует есть людям, имеющим проблемы с кишечником и диабетикам. К тому же употребление дыни может спровоцировать резкое повышение АД.

Арбуз. Людям, имеющим диабет II типа и проблемы с отеками тела, не следует есть арбузы. Это может привести к накоплению лишней жидкости в теле и увеличению отеков. Кроме того, нельзя употреблять арбуз, если есть нарушения оттока мочи, мочекаменная болезнь, болезни желудочно-кишечного тракта и заболевания щитовидной железы. К тому же, употребление арбуза может повлечь за собой повышение давления.

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