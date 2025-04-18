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16-летняя девушка из США разорвала мышцы на лопатках во время ужасного спортивного несчастного случая, а десять лет спустя она едва не умерла, когда ее череп стал внутренне обезглавленным.

Об этом пишет Daily Star.

Все началось, когда Меган Кинг, которой сейчас 35 лет, играла в футбол и очень неудачно приземлилась после похода ловить мяч 21 сентября в 2005 году. По ее словам, она «превратилась в человеческую статую», после чего ей пришлось десятилетиями бороться за свое здоровье.

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Меган нужно было сделать 22 операции, и два десятилетия спустя врачи смогли восстановить ее позвоночник и голову с помощью редкой и чудодейственной операции.

Во время матча Меган из Иллинойса травмировала правую лодыжку и позвоночник, а также разорвала мышцы на обеих лопатках, когда упала. Впоследствии она провела более года на костылях, но с годами ее травмы ухудшались.

Но врачи смогли выяснить причину ее состояния, диагностировав в 2015 году гипермобильный синдром Элера-Данлоса (hEDS). Это генетическое заболевание препятствует способности организма производить коллаген, ткань суставов.

Меган Кинг / Фото: Instagram/thetravelinghaloofhope

Меган ранее говорила: «Когда коллаген неисправен, это может повлечь за собой ряд симптомов, потому что коллаген — это как фундамент для дома. Если фундамент слабый, дом может развалиться».

Но через год шея Меган вывихнулась, и ей установили металлическое устройство, которое вкручивается непосредственно в череп, чтобы держать шею и голову в вертикальном положении, называемом Halo brace.

Ситуация усугубилась, когда в процессе снятия аппарата ее череп почти полностью отсоединился от позвоночника.

Меган Кинг / Фото: Instagram/thetravelinghaloofhope

Редкое состояние, называемое атланто-затылочный вывих (AOD) или внутреннее обезглавление, потенциально смертельно.

Меган рассказала: «Я откинула кресло назад, чтобы сила тяготения не обезглавила меня. Моему нейрохирургу пришлось удерживать мой череп на месте руками. Я не могла стоять. Моя правая сторона неконтролируемо тряслась».

Врачам удалось срастить ее череп с позвоночником, но она очнулась, не в состоянии пошевелить головой.

Теперь она не может двигать головой из стороны в сторону, поскольку врачи срастили ее кости от головы до таза.

Меган Кинг / Фото: Instagram/thetravelinghaloofhope

Сращение позвоночника не редкость, но очень мало людей во всем мире были сращены от черепа до таза.

Она сказала: «Я буквально человеческая статуя. Мой позвоночник совсем не двигается. Но это не значит, что я перестала жить».

Недавно Меган удалось сыграть в боулинг, одно из ее любимых увлечений, но она все еще изучает, на что способно ее новое тело.

Меган Кинг / Фото: Instagram/thetravelinghaloofhope

Напомним, в теле 11-летнего мальчика нашли золото.