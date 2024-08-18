Обезьянья оспа непрерывно распространяется по Африке: сколько людей заболели

За неделю в странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев вирусной инфекции mpox, более известной как обезьянья оспа.

Об этом говорится в отчете Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC).

Новые случаи были обнаружены в пяти странах Африки – Бурунди, ЦАР, ДР Конго, Нигерии и Руанде. В результате заражения скончались 24 человека. Как отмечается, анализ охватывает период с 9 по 16 августа.

Всего с начала 2024 года было зарегистрировано 18737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза. Как следствие, 541 человек скончался.

Напомним, по Африке распространяется смертоносный штамм оспы. Это вызвало беспокойство среди медицинских работников по всему миру.

Вскоре в Швеции диагностировали первый случай заражения оспой, обнаружившейся за пределами Африки.

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