Обезьянья оспа: в ВОЗ оценили вероятность новой мировой пандемии

Обезьянья оспа на глобальном уровне является "умеренным риском" для здоровья населения.

Заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было сделано после того, как случаи заболевания зарегистрированы в странах, где эта болезнь обычно не случается.

Об этом пишет издание Reuters.

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Однако ситуация может измениться в том случае, если вирус закрепится в качестве патогена для маленьких детей и людей с проблемами иммунитета.

"Риск для здоровья населения может оказаться высоким, если этот вирус воспользуется возможностью утвердиться как патоген для человека и распространится среди групп с повышенным риском тяжелых заболеваний, таких как маленькие дети и люди с иммуносупрессией", — отметили в организации.

Также сообщается, что на сегодняшний день ВОЗ не располагает сведениями о летальных исходах. По состоянию на 26 мая было зарегистрировано 257 подтвержденных случаев заражения и 120 подозрительных случаев в 23 государствах, которые не являются эндемичными для этого вируса.

Ученые пытаются выяснить, почему в Европе увеличилось количество заболеваний оспой обезьян. Количество случаев заболевания вызвало у специалистов вопрос о характере передачи оспы обезьян, поскольку многие пациенты не путешествовали в Африку и не контактировали с инфицированным человеком.

По словам экспертов, обезьянью оспу не считают инфекцией, передающейся половым путем, но она может передаваться во время половых контактов.

"Я предполагаю, что передача половым путем будет первой в списке потенциальных виновников", — сказал директор Центра биодизайна иммунотерапии, вакцин и виротерапии в Университете штата Аризона доктор Грант Макфадден.

Обезьянья оспа — редкая инфекция, которая в основном распространяется через диких животных в частях Западной и Центральной Африки. Среди симптомов – лихорадка и характерные сыпи. Болезнь обычно распространяется во время тесного контакта и редко выявляется за пределами Африки.

Обезьянья оспа может стать новой эпидемией

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