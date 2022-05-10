Обломок от кассетного снаряда прошел сквозь ее мозг: во Львове спасли 9-летнюю Софийкуиз Николаева

Историю девочки врачи называют настоящим чудом.

Обломок от кассетного снаряда прошел более 11 см через весь мозг 9-летней Софийки из Николаева – от лобного участка до затылка.

Она попала под обстрел на улице родного города. Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

Уже через месяц после полученной травмы девочка снова учится делать первые шаги и начинает размолять.

"Когда 4 апреля взрывы кассетных бомб заскочили Нину с 9-летней дочкой Софийкой на улице среди жилого квартала Николаева. В течение двух дней девочка пролежала в коме в Николаеве. Все время Нина молила Бога только об одном — чтобы дочь выжила и не потеряла воспоминаний о ней .И не могла сдержать слез когда Софийка, придя в себя вскрикнула: "Мамочка", — написали медики.

Девочка в надежных руках команды детских нейрохирургов Больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова.

Врачи уже провели вмешательство по удалению обломка снаряда из мозга, закрыв дефект титановой пластиной. В дальнейшем девочку ждет длительная реабилитация.

Но вместе с мамой бок о бок они преодолевают все проблемы. Софийка активно тренируется, чтобы продолжить учиться играть на музыкальном инструменте и воплотить свою величайшую мечту и однажды спеть на сцене.

"А еще она признала, что больше всего хочет познакомиться с львовским тик-токером @maccoudi. Возможно кто-то из наших читателей его знает? Это точно сделает нашу Софийку очень счастливой", — добавили в медучреждении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.