Обнаружена удивительная польза какао

Ученые в ходе исследований выяснили, что употребление какао и добавок с ним не снижает общий риск развития гипертонии, но может предотвращать появление у людей с нормальным артериальным давлением.

Об этом пишет Hypertension.

В исследовании приняли участие 21 442 пожилых людей: женщины от 65 лет и мужчины от 60 лет. Участники случайно получали либо добавку с экстрактом какао и мультивитамином, либо плацебо без биологически активных соединений. Для анализа влияния какао на риск гипертонии отдельно была рассмотрена группа из 8905 человек без повышенного давления на момент начала эксперимента.

За медианный период наблюдения (3,4 года) существенных отличий между группами выявлено не было: новые случаи гипертонии развивались с одинаковой частотой. Однако выяснилось, что у людей с исходным давлением ниже 120 мм ртутного столбика добавка из какао снижала вероятность развития гипертонии на 24 процента.

Таким образом, исследование показало, что флаванолы какао могут быть более эффективны в сохранении сосудистого здоровья и профилактике раннего повышения давления, чем в снижении уже повышенного.

Какао содержит, кроме антиоксидантов, большое количество магния, цинка, фосфора и калия, поэтому способствует хорошему настроению и общему самочувствию. Этот напиток особенно полезен в холодное время года. Потому что способен противодействовать вирусным заболеваниям и воспалительным процессам в организме.

