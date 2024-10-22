Обратите внимание на ноги: 8 необычных признаков, что в крови зашкаливает холестерин

Какие признаки на ногах указывают, что нужно немедленно проверить уровень холестерина.
Наверняка многие знают, что если в сосудах образуются холестериновые бляшки, это может спровоцировать опасный инфаркт или инсульт.
Проверить холестерин можно с помощью специального анализа – липидограммы. Этот анализ показывает как уровень общего холестерина, так и "плохого" (липопротеины низкой плотности) и "хорошего" (высокой плотности).
Заподозрить о наличии холестериновых бляшек можно и самостоятельно, в диагностике могут помочь ноги. По словам экспертов, наиболее очевидный признак того, что холестерин стал зашкаливать, – это медленно растущие ногти на пальцах ног . Иногда может показаться, что они совсем остановили свой рост.
Медики Британского фонда сердца (BHF) посоветовали быть внимательнее и следить за состоянием ног, поскольку ряд симптомов может говорить о проблемах со здоровьем. Они назвали признаки высокого холестерина, проявляющиеся на ногах у человека.
Следует забеспокоиться из-за таких симптомов :
- Если стали мучить боли в ногах, которые появляются при движении, но проходят, как только вы ляжете или сядете.
- На ногах начали выпадать волосы.
- Кожа стала матовой, плотной.
- Ноги стали неметь.
- На ступнях появились ранки, которые плохо заживают.
- Кожа стала очень бледной, появился синеватый оттенок.
- Мышцы стали словно меньше.
О высоком уровне плохого холестерина могут поведать и внешние признаки. Например, желтые бляшки – ксантелазмы на веках и в уголках глаз. Эти мягкие безболезненные наросты – отложение холестерина.
Чтобы избежать проблем с холестерином, поменяйте свой образ жизни:
- Просмотрите свой рацион – не ешьте трансжиры. Трансжиры находятся в составе магазинного печенья, пряников, тортов, других кондитерских изделий. Ешьте больше клетчатки — овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых круп.
- Начните больше двигаться. Физическая активность может снизить уровень холестерина и повысить уровень липопротеинов высокой плотности "хорошего" холестерина. По словам врача, минимум активности, если вы хотите снизить холестерин, это 30 минут в день пять раз в неделю с обязательным увеличением частоты сердечных сокращений во время тренировки.
- Бросить курить. Это один из самых действенных способов, если вы курильщик, улучшить уровень холестерина.
- Похудейте. Даже 1-2 килограмма лишнего веса влияют на уровень холестерина.
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