Обратная сторона "Оземпика": ученые предупреждают о поражении костей и разрывах сухожилий через препарат

Новое исследование ученых из Пенсильванского университета свидетельствует о том, что популярные препараты для снижения веса (агонисты рецепторов GLP-1) могут существенно повышать риск скелетных нарушений, включая остеопороз и подагру.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

До сих пор основными жалобами пациентов были нарушения пищеварения, однако анализ данных почти 150 000 пациентов показал влияние лекарства на более фундаментальную структуру организма — скелет. Результаты работы были представлены на ежегодной встрече Американской академии хирургов-ортопедов.

Что говорят цифры?

Согласно пятилетнему наблюдению, у пациентов, принимавших GLP-1 (такие как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound), зафиксировали рост риска остеопороза на 30% (болезнь, делающая кости хрупкими); увеличение риска подагры на 12%; риск остеомаляции (размягчение костей) вырос на ошеломляющие 150%; риск разрыва сухожилий (в том числе ахилла и сухожилий плеча) повысился на 50%.

Почему это происходит?

Доктор Джон Габриэль Горнефф, один из авторов исследования, отмечает, что обычно травмы случались при нетипичных обстоятельствах. Пациенты получали разрывы сухожилий не во время тяжелых тренировок, а при обычных бытовых движениях.

Ученые выдвигают несколько гипотез:

Гормональный сбой

Препараты могут вмешиваться в гормоны, ответственные за метаболизм костей.

Нехватка питательных веществ

Быстрое понижение аппетита приводит к дефициту минералов, необходимых для восстановления костной ткани.

Физический шок

организм, привыкший к большому весу, при резком похудении испытывает дефицит гравитационной нагрузки, нарушающий баланс между разрушением и восстановлением кости.

Кто в группе риска?

Наиболее уязвимыми могут быть женщины в период постменопаузы. У них риск переломов и так растет на 1–2% ежегодно, а употребление лекарства для похудения может стать «последней каплей».

Стоит ли отказываться от лекарства?

Несмотря на тревожные данные, врачи отмечают: польза GLP-1 в борьбе с диабетом, болезнями почек и сердечно-сосудистыми рисками все еще преобладает побочные эффекты.

Рекомендации для пациентов

Стоит проконсультироваться с врачом о проведении DEXA-сканирования (проверка плотности костей) перед началом курса.

Следует употреблять добавки кальция и витамина D.

Необходимо сочетать прием лекарства с силовыми упражнениями и белковой диетой для сохранения мышечной и костной массы.

Производители препаратов, Novo Nordisk и Eli Lilly, заявили, что приоритетом для них является безопасность пациентов, и они продолжают мониторить все данные о побочных эффектах.

Напомним, ранее диетолог, врач спортивной медицины Александр Кущ, рассказал, как действительно препарат «Оземпик» влияет на организм. Врач отмечает, что употребление «Оземпика» людьми, которые не страдают диабетом очень спорное, ведь препарат был разработан чисто для коррекции уровня глюкозы при диабете, в частности 2 типа.