Общее и отличное между гриппом и COVID-19: разъяснение, как не перепутать болезни

Грипп и COVID-19 – респираторные заболевания.
В большинстве случаев грипп и коронавирусная болезнь имеют схожие симптомы. Определить окончательный диагноз и назначить лечение может только врач.
Об общих и отличных симптомах гриппа и COVID-19 пишет сообщество "Коронавирус_инфо".
Отмечается, что и грипп, и коронавирус передаются от человека к человеку, не соблюдающим социальную дистанцию. Обе болезни являются респираторными заболеваниями и могут иметь тяжелое течение и летальные исходы. Кроме того, они могут иметь бессимптомное течение и распространяться на проявления первых симптомов.
Общие симптомы и гриппа и COVID-19:
- повышенная температура тела или лихорадка/ощущение озноба
- кашель
- усталость
- удушье и затрудненное дыхание
- боль в горле
- насморк и заложенность носа
- боли в мышцах
- головная боль
- рвота и диарея
- потеря запаха и вкуса
"Помните, что вакцинация – единственный эффективный способ защититься от этих болезней", — сказано в сообщении.
Различаются грипп и COVID-19 тем, что коронавирус распространяется быстрее и может иметь более серьезные последствия. Также грипп вызывают вирусы гриппа, а COVID-19 – коронавирус.
Установить "ковид" можно только по результатам тестирования. Кроме того, при заражении COVID-19 у больного может быть более длительное бессимптомное течение, чем во время гриппа.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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