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Общее и отличное между гриппом и COVID-19: разъяснение, как не перепутать болезни

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Общее и отличное между гриппом и COVID-19: разъяснение, как не перепутать болезни

pixabay.com

Грипп и COVID-19 – респираторные заболевания.

В большинстве случаев грипп и коронавирусная болезнь имеют схожие симптомы. Определить окончательный диагноз и назначить лечение может только врач.

Об общих и отличных симптомах гриппа и COVID-19 пишет сообщество "Коронавирус_инфо".

Отмечается, что и грипп, и коронавирус передаются от человека к человеку, не соблюдающим социальную дистанцию. Обе болезни являются респираторными заболеваниями и могут иметь тяжелое течение и летальные исходы. Кроме того, они могут иметь бессимптомное течение и распространяться на проявления первых симптомов.

Общие симптомы и гриппа и COVID-19:

  • повышенная температура тела или лихорадка/ощущение озноба
  • кашель
  • усталость
  • удушье и затрудненное дыхание
  • боль в горле
  • насморк и заложенность носа
  • боли в мышцах
  • головная боль
  • рвота и диарея
  • потеря запаха и вкуса

"Помните, что вакцинация – единственный эффективный способ защититься от этих болезней", — сказано в сообщении.

Различаются грипп и COVID-19 тем, что коронавирус распространяется быстрее и может иметь более серьезные последствия. Также грипп вызывают вирусы гриппа, а COVID-19 – коронавирус.

Установить "ковид" можно только по результатам тестирования. Кроме того, при заражении COVID-19 у больного может быть более длительное бессимптомное течение, чем во время гриппа.

© Коронавирус_инфо
Коронавирус_инфо

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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